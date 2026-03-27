Epic Games licencie 1 000 employés alors que Fortnite perd des joueurs : « on ne pouvait plus continuer comme ça »

Epic Games, acteur majeur du jeu vidéo américain, a annoncé une vague de licenciements qui touchera plus de 1 000 salariés en raison de son déclin économique. Cette décision choc survient alors que la popularité de son titre phare, Fortnite, est en net recul. Le fondateur et patron de l’entreprise, Tim Sweeney, a annoncé la nouvelle mardi, évoquant des difficultés financières préoccupantes pour le groupe basé aux États-Unis.

Des licenciements à grande échelle

L’annonce a fait l’effet d’une bombe dans le milieu des jeux vidéo. Epic Games, réputée pour ses innovations, va réduire drastiquement ses effectifs : 20 % de ses employés concernés, soit plus de 1 000 postes supprimés, dans le cadre de ses ajustements d’effectifs, confirme le journal Sud Ouest. D’après un rapport de Bloomberg, cette décision s’inscrit dans une stratégie pour retrouver un équilibre financier.

Lors de l’annonce à New York, Tim Sweeney a déclaré : « La baisse de fréquentation sur Fortnite, qui a démarré en 2025, fait que nous dépensons aujourd’hui significativement plus que ce que nous gagnons. » L’entreprise, qui comptait environ 4 400 employés à l’automne 2023, doit réaliser des économies importantes pour tenir. Au programme : en plus des licenciements, une réduction substantielle des dépenses liées au marketing et à la sous-traitance.

La popularité de Fortnite, lancé en 2017, avait placé Epic Games parmi les poids lourds du secteur. Mais le ralentissement de la croissance et la baisse des dépenses des joueurs ont mis en lumière les problèmes financiers actuels. « Nous devons faire des économies majeures pour que l’entreprise reste à flot », a insisté Sweeney.

Epic Games n’est pas le seul à subir la pression du marché. Le secteur du jeu vidéo fait face à une croissance ralentie et à des coûts de fonctionnement élevés. Sweeney a également évoqué « une croissance ralentie, moins de dépenses et des coûts difficiles à gérer », décrivant les défis que traverse l’industrie aujourd’hui.

Le bras de fer avec Apple et Google

Une autre source de difficultés pour Epic vient de son long litige avec Apple et Google. Selon Epic Games, ces plateformes imposeraient le passage par leurs boutiques d’applications, prélevant une part importante du chiffre d’affaires. Ce contentieux a entraîné l’interdiction de Fortnite sur l’App Store pendant près de cinq ans et sur Google Play pendant six ans, affectant fortement les revenus du jeu.

Après un retour en mai 2025 sur l’App Store et en mars sur Google Play, Epic Games a finalement remporté la bataille judiciaire. Tim Sweeney a reconnu avoir « pris beaucoup de coups lors d’une bataille qui commence seulement à payer pour nous et pour tous les développeurs. »