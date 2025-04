Marché automobile américain : 1 voiture exportée sur 5 vient de l’UE

En 2024, les États-Unis ont représenté une part significative des exportations de véhicules de l’Union européenne. À quelques jours de l’entrée en vigueur d’une surtaxe américaine sur les voitures importées, les données publiées le 28 mars 2025 par l’ACEA sur les échanges UE-USA au cours de l’année 2024 permettent d’en mesurer l’enjeu commercial et industriel.

Une forte dépendance de la filière automobile européenne aux exportations vers les États-Unis

D’après les chiffres publiés par l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) le 28 mars 2025, les États-Unis ont représenté 22 % de la valeur totale des exportations de véhicules neufs en provenance de l’Union européenne en 2024. Le pays se positionne comme le deuxième débouché des véhicules européens, juste derrière le Royaume-Uni.

L’ACEA précise par ailleurs que les véhicules 100 % électriques ont représenté 15 % des exportations européennes vers le marché américain en 2024. Les constructeurs européens disposent également d’une implantation industrielle significative aux États-Unis, avec une production annuelle estimée à 830 000 véhicules, dont entre 50 % et 60 % sont exportés. Et toujours selon l’ACEA, près d’un tiers des emplois directs créés par les fabricants internationaux sur le sol américain sont attribuables à des groupes européens.

Quelles conséquences attendues des surtaxes américaines ?

Le 26 mars 2025, Donald Trump a annoncé la mise en place d’un droit de douane supplémentaire de 25 % sur toutes les voitures importées aux États-Unis à compter du 2 avril. Cette mesure concernera tous les véhicules non assemblés sur le territoire américain. Elle s’appliquera donc directement aux exportations européennes, y compris les modèles électriques.

Compte tenu des volumes exportés et de l’empreinte industrielle détaillée par l’ACEA, cette décision pourrait avoir des répercussions significatives sur les flux commerciaux et les équilibres de production. Les constructeurs opérant des sites aux États-Unis mais dépendants de chaînes logistiques internationales pourraient également être affectés, y compris dans le cas de modèles produits localement et exportés ensuite vers d’autres marchés.