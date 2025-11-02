Fini les grosses liasses : au-delà de ce montant, payer en cash sera interdit en Europe

L’Union européenne va bientôt mettre en place une nouvelle règle qui plafonnera les paiements en espèces à 10 000 € pour les transactions entre particuliers et entreprises, explique L’Internaute. Cette mesure, qui s’appliquera à partir de 2027, vise principalement à freiner le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Même si l’usage du cash reste très répandu, cette initiative pourrait bien transformer le quotidien des transactions financières dans l’UE.

Le paiement en espèces, toujours très utilisé

Aujourd’hui, payer en liquide reste un moyen de paiement très courant, représentant environ la moitié des transactions réalisées. Par contre, l’essor des cartes bancaires, surtout via les smartphones, séduit de plus en plus avec sa simplicité d’utilisation. La nouvelle règle devrait même accélérer la tendance vers le paiement électronique et faire reculer l’usage des espèces petit à petit.

Les détails de la nouvelle réglementation

Dès 2027, un plafond strict sera instauré pour les transactions en liquide entre particuliers et entreprises dans toute l’Union européenne. Attention, les paiements effectués uniquement entre particuliers ne seront pas concernés par cette limite. Le but affiché est d’empêcher que des personnes pratiquant des délits en col blanc n’utilisent le paiement en espèces pour blanchir leur argent, notamment lorsqu’il s’agit d’acheter des biens de luxe comme des voitures, yachts ou jets privés. Paul Tang, eurodéputé socialiste néerlandais en charge du dossier, a expliqué : « Un de nos principaux objectifs a été de faire en sorte que les criminels en col blanc ne pourront désormais plus blanchir leur argent en faisant l’acquisition de voitures de luxe, de yachts et de jets privés. »

Ce que cela change selon les pays européens

La nouvelle réglementation ne va pas affecter tous les pays de la même manière. En France, par exemple, un plafond de 1 000 € est déjà en vigueur pour les paiements en liquide avec des professionnels. En Espagne et en Italie, des plafonds similaires, respectivement de 1 000 € et de 2 000 €, existent aussi, donc la règle ne modifiera pas vraiment le quotidien. En revanche, des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou le Luxembourg, qui n’ont pas de limite en ce moment, devront se conformer à la nouvelle barre fixée à 10 000 €.

Transactions visées et avis partagés

La règle s’applique surtout aux achats auprès de professionnels pour des biens coûteux tels que des voitures ou des œuvres d’art, ainsi qu’au paiement de services importants comme une rénovation immobilière. Par contre, les transactions entre particuliers resteront exclues de cette restriction, ce qui permet, par exemple, d’acheter une voiture d’occasion directement sans passer par un professionnel.

Certaines reprochent cette mesure en la voyant comme une manière de limiter la interdiction argent liquide individuelle. La transition vers davantage de paiements numériques soulève aussi des inquiétudes, notamment pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec ces outils technologiques comme l’euro numérique.