Froid extrême en vue : la Normandie se prépare à un retour brutal de la neige et du verglas

Un changement météo important est attendu en Normandie à la fin du mois de janvier 2026, avec le retour d’un froid intense accompagné de neige et de gel, selon les prévisions météorologiques. Selon le magazine Marie France, à partir du 25-26 janvier 2026, les habitants de la région doivent se préparer à une chute nette des températures. Un air glacial venu du nord‑est, en provenance de régions comme la Sibérie, la Finlande et la Scandinavie, va déferler sur le nord de la France.

À quoi s’attendre côté météo

Vers la fin du mois de janvier 2026, la Normandie fera face à une vague de froid, provoquée par l’arrivée d’une masse d’air froide en provenance de la Russie et de la Scandinavie. Cette situation est favorisée par un anticyclone positionné sur l’Atlantique Nord et la Scandinavie, qui installe une configuration dite « Moscou-Paris », lorsque le flux continental nord-est canalise une descente d’air froid vers l’Europe de l’Ouest.

Ce phénomène enverra un flux glacial et sec vers la région, avec des températures glaciales largement en dessous des normales saisonnières. Les prévisions annoncent des valeurs d’environ -1 à -3 °C sous les valeurs normales, avec des minima quotidiennement négatifs. Le froid pourrait se prolonger durant la première semaine de février, même si les prévisions deviennent moins fiables après le 2 février.

Un vent d’est, appelé la « bise », accentuera le ressenti de froid. Les précipitations resteront limitées, mais quelques flocons pourraient tomber au passage du front froid.

Conséquences et défis à venir

Cette vague de froid entraînera plusieurs conséquences. Les transports routiers risquent d’être perturbés, notamment à cause du verglas qui peut rendre les déplacements dangereux. Les transports collectifs pourront aussi subir des retards.

Sur le plan énergétique, une hausse de la demande de chauffage est attendue, ce qui pourrait mener à une surcharge des réseaux d’électricité et de gaz et poser un défi de taille aux infrastructures énergétiques.

Dans les foyers, il faudra rester vigilant pour éviter les accidents domestiques liés au froid, comme les glissades ou le gel des canalisations. Les milieux naturels seront affectés : les petits plans d’eau pourraient geler, mettant en danger certaines espèces et touchant l’agriculture. Les sols durs et le gel menacent également les jeunes arbres et certaines cultures.