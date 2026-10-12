« J’ai vendu ma maison en juin pour ne plus payer la taxe foncière » : en octobre, l’avis est quand même arrivé à son nom

Un propriétaire vend sa maison en juin. Plus tard, en octobre, un avis de taxe foncière tombe dans sa boîte aux lettres, toujours à son nom, raconte le 20 Minutes. Il pensait pourtant s’être affranchi de cet impôt le jour de la signature chez le notaire. Il n’y a là aucune erreur administrative : c’est l’application d’une règle fiscale parfaitement légale, mais largement méconnue des vendeurs.

Le propriétaire au 1er janvier reste seul redevable

Le principe est simple, et sans exception. Le redevable de la taxe foncière est la personne qui détient le bien au 1er janvier de l’année d’imposition, et elle le reste pour les douze mois à venir. Peu importe que la vente intervienne en mars, en juin ou en septembre : aux yeux de l’administration fiscale, il n’existe qu’un seul interlocuteur, celui qui possédait le logement au tout début de l’année.

Le code général des impôts fixe ce principe dans son article 1380, qui pose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France, sauf exonération expresse. L’article 1403 va plus loin : tant que la mutation cadastrale n’a pas été réalisée, c’est l’ancien propriétaire qui continue d’être imposé au rôle, lui ou ses héritiers pouvant être contraints au paiement, sauf recours ensuite contre le nouveau propriétaire. L’article 1400, de son côté, impose que toute propriété soit taxée au nom du propriétaire détenu au 1er janvier.

Le notaire informe bien l’administration de la mutation. Mais cette formalité ne transforme jamais une taxe annuelle en un calcul au jour près. Et même si l’acte de vente prévoit un partage des frais entre les deux parties, c’est bien le vendeur qui reçoit l’avis et qui doit en assurer le règlement auprès du centre des impôts. La répartition convenue avec l’acheteur reste un arrangement strictement privé, qui n’engage en rien les services fiscaux.

Cas particulier : en matière de démembrement de propriété, c’est l’usufruitier qui reste redevable. Vendre uniquement la nue-propriété en cours d’année ne transfère aucune dette fiscale au nu-propriétaire, qui n’a aucune obligation envers le fisc tant que l’usufruit n’est pas éteint.

Les échéances à ne pas manquer en 2026

Les avis de taxe foncière 2026 sont accessibles en ligne à partir du 27 août 2026 pour les contribuables non mensualisés, et du 19 septembre 2026 pour les mensualisés, selon la page officielle d’impots.gouv.fr consacrée à la réception et au paiement de l’avis. Certains avis peuvent être mis à disposition plus tard.

Côté paiement, l’échéance tombe le 15 octobre pour les moyens autres que le paiement en ligne, et le 20 octobre pour les règlements effectués en ligne.

Le prorata, un usage de notaire sans existence légale

Pour éviter que le vendeur ne supporte seul le poids de l’impôt, les notaires ont développé une pratique courante : le partage au prorata temporis. Le vendeur assume la part de taxe correspondant à la période allant du 1er janvier jusqu’au jour de la vente, l’acheteur remboursant le reste de l’année.

Pour une vente au 1er avril, le vendeur règle ainsi 25 % de la taxe, soit trois mois sur douze, et l’acheteur rembourse les 75 % restants. Pour une cession au 30 juin, le partage avoisine le 50/50. Le calcul se fait généralement sur la base de la taxe de l’année précédente, celle de l’année en cours n’étant pas encore connue au moment de la signature.

Un exemple illustre le calcul : pour une entrée en jouissance fixée au 21 mai 2026, le remboursement porte sur la période allant jusqu’au 31 décembre, soit 224 jours. Pour une taxe foncière 2026 de 1 620 euros, le montant de référence s’élève à 994,52 euros. Si l’avis définitif grimpe finalement à 1 700 euros, le remboursement passe à 1 043,84 euros.

Ce mécanisme n’a pourtant aucune valeur légale directe. Aucun article du code général des impôts ne l’impose : il est simplement universellement pratiqué par les notaires, et confirmé comme un usage courant par Service-Public.fr.

Pas de clause écrite, pas de remboursement

Tout dépend d’une condition précise : la clause de prorata doit figurer explicitement dans l’acte authentique de vente. Sans cette mention, aucun remboursement n’est automatique, et aucun article du code général des impôts ne crée de créance de prorata par défaut. Si l’acte reste silencieux sur ce point, le vendeur ne pourra pas se retourner contre l’acheteur pour récupérer sa part.

Il est donc conseillé de vérifier, avant même la signature du compromis, que cette clause figure bien dans le document, pour éviter tout litige ultérieur.

Deux logiques distinctes coexistent ici. Une erreur sur l’imposition ou sur la valeur locative relève d’une réclamation auprès de la DGFiP. Un refus de remboursement du prorata, lui, relève d’un différend contractuel privé entre vendeur et acheteur. Pour trancher, trois pièces sont nécessaires : l’acte authentique, l’avis de taxe foncière, et la preuve de la date d’entrée en jouissance.

Un jugement récent confirme la force de la clause

Le tribunal judiciaire de Valenciennes a tranché un litige de ce type le 17 novembre 2025. L’acte de vente imposait à l’acquéreur le remboursement au prorata de la taxe foncière. Après examen de l’acte et de l’avis d’imposition, le tribunal a fait prévaloir la clause.

Trois situations se dessinent ainsi pour les vendeurs. Si l’acte prévoit clairement le prorata, le vendeur peut réclamer sa quote-part selon la période et le montant définis. Si l’acte ne dit rien, l’acheteur n’est pas automatiquement débiteur d’une fraction de la taxe. Si la clause est ambiguë, il faut rapprocher compromis, acte authentique, état des comptes et date de jouissance pour trancher.

Le vendeur, de son côté, a intérêt à conserver l’avis même en cas de désaccord et à payer l’impôt pour éviter tout incident fiscal : ce règlement ne vaut pas renonciation à un éventuel remboursement contractuel.