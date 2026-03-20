Kawasaki EC-2 : une innovation d’avion de combat intégrant un canot pneumatique pour missions critiques

Les autorités japonaises ont dévoilé les premières images du Kawasaki EC-2, une évolution notable dans la guerre électronique. Basé sur le transporteur Kawasaki C-2, cet appareil modifié vise à renforcer les capacités défensives du Japon. Sa silhouette et les technologies embarquées attirent autant la curiosité que le scepticisme.

Une grosse transformation du C-2 pour en faire un EC-2

Selon Zone Militaire, le Kawasaki EC-2 est une refonte complète du transporteur C-2, destinée aux missions de guerre électronique. Construit par Kawasaki Heavy Industries, ce modèle spécialisé a été présenté par le Kommando für Entwicklung und Erprobung des Forces d’autodéfense aérienne du Japon. À l’extérieur, on remarque une « lèvre » proéminente à l’avant, deux « bosses » sur le dos du fuselage et des carénages latéraux à l’arrière. Ces ajouts, bien que très visibles, sont nécessaires pour sa nouvelle mission.

L’apparence, jugée « notablement défigurée » par certains, fait débat, mais l’esthétique passe au second plan face aux capacités recherchées. Les effets de ces modifications sur l’aérodynamique et les caractéristiques de vol restent inconnus pour l’instant, les détails de construction étant tenus secrets jusqu’aux premiers essais en vol.

Ce qu’il embarque en électronique

L’EC-2 pourrait recevoir l’antenne J/ALQ-5 de Toshiba, destinée à neutraliser les radars adverses. Ce système de brouillage électronique est un atout important pour contrer les stations radar ennemies. Les renflements sur le fuselage abriteraient probablement d’autres dispositifs de brouillage et des équipements de communications par satellite, mais leurs caractéristiques techniques sont gardées secrètes. Les capteurs optiques visibles semblent faire partie des systèmes d’autoprotection et de défense antimissile.

La liste complète des systèmes embarqués n’a pas été divulguée, ce qui alimente les spéculations sur l’efficacité et le rôle exact de l’EC-2 en situation de combat réel. Ce secret autour des équipements souligne la portée stratégique de cette technologie.

Remplacer l’EC-1 : pourquoi et quand

L’EC-2 est prévu pour succéder à l’ancien EC-1, utilisé entre 1986 et 2025. Le retrait de l’EC-1, après presque quatre décennies de service, avait créé un vide dans les capacités de guerre électronique du Japon. Durant toutes ces années, l’EC-1 était un exemplaire unique, ce qui fait de sa relève une priorité pour maintenir l’efficacité opérationnelle.

Le Japon envisage de déployer jusqu’à quatre EC-2. Toutefois, l’Agence japonaise pour les achats, la technologie et la logistique (ATLA) indique que le nombre nécessaire est encore à l’étude. Les essais du prototype modifié sont prévus pendant l’exercice en cours, avec une mise en service ciblée pour mi-2027.