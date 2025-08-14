La chaleur étouffe… et les orages vont frapper fort : êtes-vous dans la zone rouge ?

La France vit en ce moment une chaleur de plomb qui touche presque tout le pays. On enregistre des températures dépassant 40 degrés Celsius dans plusieurs régions et, en Gironde, le thermomètre a même filé jusque 43 degrés. Cette vague de chaleur exceptionnelle modifie le quotidien des Français et inquiète pour la santé publique ainsi que pour l’environnement.

Attention, on surveille bien la chaleur

Plus de 60 départements se retrouvent en vigilance orange à cause de la canicule. Par ailleurs, 14 départements ont été placés en vigilance rouge pour signaler le niveau maximal d’alerte face aux fortes chaleurs. On note aussi que près de 20 départements sont sous vigilance jaune en prévision d’orages. Ces précautions sont prises pour rappeler aux habitants de rester prudents et de suivre les recommandations :

boire régulièrement,

éviter les efforts intenses aux heures les plus chaudes

veiller sur les enfants ainsi que sur les personnes âgées.

Attention, des orages violents se profilent

En parallèle de cette fournaise, certaines zones doivent se préparer à des orages violents pouvant être violents. Les zones concernées incluent les massifs des Pyrénées, du Massif central, des Alpes et de la Corse. Le littoral, notamment entre les Landes et le Pays basque, n’est pas épargné, et cela vaut aussi pour certaines régions du centre et de l’ouest.

Ces orages pourront donner lieu à des phénomènes variés : des coups de grêle et des rafales de vent allant de 60 à 80 km/h, voire occasionnellement jusqu’à 100 km/h. Des averses intenses sur une courte durée pourraient provoquer des ruissellements importants et augmenter le risque d’inondations locales (cela concerne surtout les zones basses).

Prévisions météo : ça va s’intensifier

Les bulletins météo prévoient un renforcement de ces orages dans les heures à venir, avec un risque de débordements sur les plaines en soirée. Demain, une intensification orageuse est également attendue, liée au passage d’un talweg d’altitude qui circule sur les îles Britanniques et influence le temps sur toute la France.

Dès demain matin, les premiers grondements de tonnerre seront perceptibles près de l’Atlantique, ce qui pourrait compliquer encore un peu la situation déjà tendue par la canicule persistante.

Climat à venir : la chaleur revient de plus belle

Malgré l’orage et ses désagréments, un anticyclone semble prêt à revenir dès vendredi pour ramener une bonne dose d’air chaud. Si c’est le cas, attendez-vous à ce que la chaleur persiste dans de nombreuses régions françaises.