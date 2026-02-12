La chute brutale de Squeezie : 80 000€ d’amende qui font trembler sa marque

Le célèbre youtubeur Lucas Hauchard, plus connu sous le nom de Squeezie, se retrouve avec une lourde sanction financière liée à sa marque de vêtements Yoko, inspirée par le Japon. Le projet, qui semblait prometteur au départ, s’est transformé en affaire risquée avec des conséquences juridiques et financières importantes. Selon BFMTV, la Cour d’appel a confirmé et aggravé une première condamnation, obligeant aujourd’hui Squeezie à verser 80 000 €.

Yoko : la montée puis la chute

L’histoire de Yoko débute en 2018, quand Squeezie et son frère Florent décident de lancer cette marque de vêtements inspirée par la culture japonaise. Le lancement officiel a lieu en juillet 2019, et la même année Squeezie quitte Webedia pour créer Bump, sa propre agence, marquant un virage ambitieux dans sa carrière.

Mais les problèmes arrivent vite. Dès début 2019, des prestations de fabrication et de design sont réalisées par la société Dropshirt, et une facture de 15 426 € émise en mars 2020 restera impayée, ce qui déclenche une procédure judiciaire.

En 2020, Dropshirt engage une action en justice, qui aboutit à une première condamnation en 2022 par le Tribunal de commerce de Paris. Le litige porte principalement sur ces factures impayées, malgré la contestation de Squeezie et de la société Yoko Gang, qui affirmaient que les dettes relevaient de l’ancienne gestion sous Webedia. La Cour d’appel donne finalement raison à Dropshirt et confirme une condamnation comprenant 8 103 € de pénalités de retard et 7 500 € de frais de procédure.

Ce que ça lui coûte juridiquement et financièrement

La condamnation à 80 000 € s’ajoute à d’autres déconvenues financières liées à l’aventure Yoko. Un litige avec une entreprise finlandaise autour du nom « Yoko » a obligé au paiement de 100 000 €, montrant à quel point le projet a tourné au cauchemar financier. Squeezie a reconnu publiquement, lors de l’émission « Zack en roue libre », que Yoko avait été « un gouffre financier ».

Lors de l’appel, Squeezie et Yoko Gang avaient demandé 83 000 € pour obtenir réparation et alléger les pertes subies. Finalement, Squeezie a choisi de ne pas se pourvoir en cassation ; son avocat a confirmé que la procédure judiciaire ne sera pas prolongée.