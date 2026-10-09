L’IA vole 75 000 emplois par an aux jeunes diplômés

Depuis l’introduction de ChatGPT en novembre 2022, le marché du travail français a subi un choc. Une étude de la Banque de France révèle que l’intelligence artificielle générative entraîne chaque année la perte de 75 000 contrats à durée indéterminée pour les 21-29 ans. Les métiers les plus vulnérables voient leurs embauches chuter de 28 %, redéfinissant les parcours professionnels d’une génération entière.

Chute des embauches dans les métiers intellectuels

L’impact de l’IA générative se fait surtout sentir dans les professions intellectuelles. Les jeunes diplômés, recherchés pour leurs compétences en rédaction, analyse ou créativité, doivent désormais affronter une concurrence inattendue: les algorithmes. Les secteurs de la communication, du marketing, du conseil et de la programmation informatique sont parmi les plus affectés.

La Banque de France, en analysant les données de Pôle emploi, a établi un lien direct entre l’usage des outils d’IA générative et la baisse des recrutements. Les postes impliquant des tâches reproductibles par des modèles de langage sont particulièrement touchés. En revanche, les métiers manuels ou relationnels, moins susceptibles d’être automatisés, résistent mieux.

Juniors remplacés par des seniors

L’IA générative ne se contente pas de supprimer des emplois, elle modifie aussi la composition des équipes. Les entreprises privilégient désormais les profils expérimentés capables de gérer les outils d’IA, plutôt que d’effectuer les tâches désormais automatisées. Les jeunes diplômés, autrefois embauchés pour ces missions de base, sont ainsi écartés.

Une analyse de ZDNet souligne cette tendance dans le secteur informatique. Les recruteurs recherchent des seniors pour superviser des projets complexes, tandis que les tâches de développement de base, autrefois confiées aux débutants, sont de plus en plus gérées par des assistants IA. La pyramide RH se resserre par le bas.

Un bouleversement semblable aux révolutions industrielles

L’étude de la Banque de France inscrit ce phénomène dans une perspective historique. Chaque révolution technologique a transformé l’emploi : la mécanisation, l’informatisation, l’automatisation. L’IA générative s’inscrit dans cette lignée, mais se diffuse à une vitesse sans précédent, touchant la majorité des secteurs tertiaires en moins de deux ans.

Contrairement aux changements précédents, l’IA générative cible des métiers intellectuels jusqu’ici protégés de l’automatisation. Les professions du savoir, nécessitant une formation universitaire et une maîtrise du langage, deviennent vulnérables. Les jeunes diplômés, qui ont investi des années dans leurs études, découvrent que leurs compétences peuvent être reproduites par un logiciel accessible en quelques clics.

Trajectoires professionnelles remaniées

Les répercussions vont au-delà des simples chiffres de l’emploi. Les jeunes entrant sur le marché du travail en 2024 ou 2025 doivent repenser leurs stratégies professionnelles. Les parcours linéaires, allant du diplôme à un premier emploi puis à une progression régulière, ne sont plus viables dans les secteurs exposés.

Certains optent pour des formations complémentaires, tandis que d’autres accumulent les stages ou missions freelance pour contourner l’obstacle du CDI. D’autres encore choisissent des secteurs moins touchés, comme la santé, l’éducation ou les services à la personne. Des domaines comme la logistique et les métiers manuels suscitent un regain d’intérêt, inversant une tendance de plusieurs décennies.

Un débat public encore discret

Malgré l’ampleur du phénomène, le débat public reste limité. Les entreprises ne communiquent guère sur l’impact de l’IA sur leurs recrutements. Les syndicats commencent à s’intéresser à la question, mais les négociations collectives tardent à intégrer ces nouveaux enjeux. Quant aux pouvoirs publics, ils n’ont pas encore formulé de réponse structurée.

Néanmoins, les données de la Banque de France, relayées par BFM TV et Le Figaro, appellent à une réaction rapide. La formation professionnelle, l’accompagnement des jeunes diplômés et la régulation de l’IA dans le monde du travail deviennent des questions urgentes.

Anticiper pour ne pas subir

Face à cette transformation, les acteurs du marché du travail doivent anticiper. Les universités et écoles adaptent lentement leurs programmes, intégrant des modules sur l’IA et ses applications professionnelles. Certaines entreprises expérimentent de nouveaux modèles d’intégration, associant juniors et seniors autour de projets pilotés par l’IA.

Cependant, le rythme d’adaptation reste insuffisant par rapport à la rapidité de diffusion des outils. Les 75 000 CDI perdus chaque année ne sont pas une projection : ils constituent une réalité mesurée. Les jeunes en quête d’un premier emploi en font l’expérience au quotidien. Leur capacité à s’adapter définira non seulement leur propre trajectoire, mais aussi la structure du marché du travail dans les décennies à venir. Une situation qui rappelle les défis de flexibilité du travail dans un contexte de mutation accélérée.