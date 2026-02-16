Marées humaines, hôtels saturés : le carnaval brésilien explose tous les records économiques

Les carnavals brésiliens, reconnus comme la plus grande fête au monde, attirent chaque année des millions de visiteurs et transforment le pays en destination phare pour les amateurs de fête. En 2026, l’enthousiasme monte encore d’un cran avec des prévisions de retombées économiques très élevées. Événements phares et moteurs économiques, ces célébrations séduisent autant les locaux que les touristes étrangers.

Beaucoup de monde et retombées économiques

La saison carnavalesque, qui ouvre à Rio de Janeiro dès le 13 février 2026, s’annonce sous de bons auspices avec 65 millions de participants attendus ; un chiffre en hausse de 22 % par rapport à l’an passé. Les retombées économiques promettent d’être exceptionnelles, avec par exemple le Carnaval de Rio qui devrait générer environ 850 millions d’euros, confirme Le Figaro. Embratur, l’organisme national de promotion touristique, souligne que ce dynamisme s’accompagne d’une infrastructure hôtelière en pleine capacité, affichant un taux d’occupation de 98 %.

À São Paulo, qui attire 16 millions de spectateurs soit le double de Rio, les carnavals ne sont pas seulement une fête, mais aussi un stimulant économique d’envergure. Vitor Oliveira, un guide touristique local, résume l’importance de cette période : « Pendant 15, même 20 jours, la ville se remplit. C’est le moment le plus important pour les travailleurs indépendants. Pour moi… ».

Ce que font les fêtes locales

Les grandes villes comme Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador de Bahia et Belo Horizonte deviennent le centre des attentions avec une série de festivités éclatantes. Le sambodrome de Rio (le stade où défilent les écoles de samba) verra défiler 8 millions de fêtards et 462 blocs autorisés dans la ville feront vibrer ses rues. À Salvador de Bahia, la fête débutera le 12 février pour se poursuivre jusqu’au 18 février, tandis qu’à Belo Horizonte, les célébrations se prolongeront du fin janvier au 22 février. Au total, ces quatre événements majeurs devraient capter à eux seuls 40 millions de spectateurs selon Embratur, illustrant l’ampleur du phénomène.

La montée du tourisme international

La saison carnavalesque attire massivement les voyageurs étrangers : 9,3 millions de visiteurs étrangers ont été accueillis en 2025, en hausse de 37 % selon les statistiques fournies par Embratur. Les Français sont aussi au rendez-vous, avec 262 949 visiteurs entre janvier et novembre 2025, contre 208 852 pour la même période l’année précédente. Cette dynamique profite largement à l’économie touristique du Brésil, qui se rapproche des chiffres de destinations concurrentes comme l’Égypte, qui a enregistré un bond de 20 % de visiteurs l’an passé, d’après l’ONU Tourisme.