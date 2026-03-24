Dans un climat international tendu, la Russie présente un plan massif pour les territoires occupés en Ukraine, mêlant relocalisation de citoyens russes et gros travaux d’infrastructure. Ce projet, annoncé par le président russe Vladimir Poutine, interroge sur l’avenir de ces zones. Le conflit, qui dure depuis quatre ans, semble s’envenimer pendant que les négociations entre la Russie et l’Ukraine restent au point mort.

Le projet : reloger et construire à grande échelle

La Russie prévoit de relocaliser près de 114 000 citoyens russes dans les territoires ukrainiens occupés, avec des objectifs fixés à l’horizon 2045. Le plan prévoit plus de 13 millions de m² de nouveaux logements, soit un développement urbain important. Sont aussi programmés 140 jardins d’enfants et des dizaines d’écoles pour accompagner cette hausse de population. Côté santé, une centaine de cliniques et centres médicaux sont prévus.

Le projet comprend également des infrastructures de transport : plus de 3 270 km de routes, 430 km de lignes ferroviaires, et 19 gares. Sur le plan industriel, le programme comprend 25 parcs industriels et 15 usines de matériaux, montrant la volonté russe de transformer ces territoires en pôles économiques.

Réactions et enjeux politiques

Volodymyr Zelenski, président de l’Ukraine, a rejeté toute idée de négociation en déclarant que « L’Ukraine n’est pas à vendre ». De son côté, la Russie pose ses exigences, notamment la possession de la Crimée et du Donbass, tout en se disant prête à céder Zaporijjia à l’Ukraine dans un éventuel accord. Les médias, dont le russe Vedomosti et l’agence de presse RBC-Ukraine, rapportent que les pourparlers restent bloqués, alors même que le conflit iranien attire l’attention des médias mondiaux.

Sur le volet touristique, la Russie veut redonner de l’attrait à ces régions en visant jusqu’à 9,4 millions de touristes d’ici à 2044. Le plan inclut le développement de marinas et de quatre aérodromes pour attirer un tourisme haut de gamme.