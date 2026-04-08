Pourquoi votre banquier ne vous a jamais expliqué la vraie différence entre Carte Bleue et Visa

Dans un monde où payer par carte bancaire est devenu un réflexe quotidien, il est utile de savoir faire la différence entre la « carte bleue » (CB) et « Visa ». Avec près de 19 milliards de transactions bancaires effectuées chaque année en France, ces réseaux jouent un rôle majeur dans notre économie. Pour régler ses courses, ses abonnements ou ses achats en ligne, la carte domine largement les usages, influençant le comportement de consommation.

Les réseaux de paiement, expliqués simplement

Il faut savoir que la CB et Visa ne sont pas des cartes en soi, mais des réseaux de paiement, explique le magazine Pleine Vie. Le Groupement des cartes bancaires CB est un réseau national historique, tandis que Visa est un acteur mondial présent dans la majorité des pays. À leurs côtés, MasterCard se pose comme concurrent direct de Visa sur la scène internationale, avec des différences et similitudes.

Les cartes « cobadgées » fonctionnent à la fois sur le réseau national CB et sur un réseau international comme Visa. Ce double fonctionnement offre une flexibilité appréciable pour les utilisateurs français. Cette réduction va de pair avec une montée des cartes « Visa Only », proposées notamment par certaines banques digitales comme BoursoBank de la Société Générale.

L’histoire et l’évolution des cartes bancaires

Historiquement, le réseau CB reste majoritaire en France grâce à son ancrage solide et au soutien constant des banques françaises. Cette infrastructure a su offrir un système de paiement efficace, sécurisé et relativement peu coûteux, notamment grâce au réseau domestique des Cartes Bancaires. Cependant, sa domination tend à s’éroder petit à petit. La diminution anticipée des cartes « cobadgées », de 82 millions en 2022 à 77 millions en 2025, en est un exemple. En parallèle, les transactions avec ces cartes devraient passer de 16 milliards en 2022 à 14,5 milliards en 2025.

Par ailleurs, les cartes « Visa Only », dépourvues de l’infrastructure nationale CB, reposent exclusivement sur le réseau international Visa, une tendance qui traduit une mondialisation croissante des moyens de paiement.

Ce que ça coûte aux commerçants

Le choix du réseau se répercute directement sur les commerçants. Selon une étude de l’UFC-Que Choisir, « les commissions peuvent varier fortement selon le réseau utilisé ». Parfois, les frais liés à Visa ou MasterCard peuvent être jusqu’à dix fois plus élevés que ceux du réseau CB, une différence qui pèse sur les marges des commerçants, surtout pour les petites transactions. Cette variation s’explique par les politiques tarifaires propres aux réseaux internationaux.

Les réseaux internationaux, comme Visa et MasterCard, justifient en partie ces tarifs plus élevés en mettant en avant des garanties d’assurance supplémentaires pour les voyages, les achats, et l’utilisation internationale des cartes. Ces services servent d’arguments commerciaux pour les banques qui proposent ces cartes, malgré la charge financière pour les commerçants.