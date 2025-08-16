Listériose : le scandale qui secoue la France et met en garde les consommateurs

La France se trouve confrontée à une situation sanitaire inquiétante avec 21 cas de listériose signalés dans tout le pays. Tous les patients ont dû être hospitalisés et malheureusement, deux d’entre eux n’ont pas survécu. La listériose, causée par la bactérie Listeria monocytogenes, représente la deuxième cause de décès liés aux intoxications alimentaires en France. Les responsables de la santé et l’entreprise concernée réagissent rapidement pour freiner la propagation et protéger les consommateurs.

Un bilan santé inquiétant

Les cas se répartissent sur tout le territoire français, sauf dans les Pays de la Loire. Parmi les 21 personnes affectées, on trouve 11 femmes et 10 hommes, âgés de 34 à 95 ans. La plupart des malades sont des personnes âgées, puisque 18 d’entre elles ont plus de 65 ans. Tous ont été hospitalisés pour différentes formes de la maladie : 16 bactériémies, 4 tableaux neuroméningés et une autre forme invasive.

Les enquêtes menées par Santé publique France pointent du doigt un lien possible entre ces cas et la consommation de fromages fabriqués par la société Chavegrand. Ces investigations, tant épidémiologiques que microbiologiques, se sont clarifiées dès le début du mois d’août.

Les fromages mis en cause

Les produits soupçonnés viennent de la fromagerie Chavegrand. Il s’agit notamment de camemberts, de fromages crémeux et de divers fromages de chèvre, qui étaient distribués jusqu’au 9 août 2025 sur tout le territoire national ainsi qu’à l’étranger. Pour éviter tout risque supplémentaire, plus de 40 lots ont été rappelés au début de la semaine, illustrant une interdiction stricte des produits potentiellement dangereux.

Guillaume Albert, porte-parole de la fromagerie Chavegrand, a présenté ses condoléances aux familles affectées et ajouté que si le lien avec leurs produits était définitivement confirmé, « on envisagerait des indemnisations ». Il précise aussi que, depuis 1952, aucun cas de contamination n’avait été signalé dans l’entreprise.

Les mesures et conseils

Face à ce problème sanitaire, plusieurs actions ont été mises en place pour éviter des risques sanitaires. La ligne de production soupçonnée a été arrêtée début juin et remplacée par une nouvelle ligne soumise à un plan d’analyses renforcé (qui n’a rien révélé quant à la présence de Listeria).

Les autorités recommandent vivement aux consommateurs de ne pas manger les produits concernés. Si vous ressentez des symptômes comme de la fièvre, des maux de tête ou des courbatures après avoir consommé ces fromages, il est conseillé de voir rapidement un médecin. Une attention particulière est demandée aux femmes enceintes, aux personnes immunodéprimées et aux aînés.