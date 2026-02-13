Recrutement 2026 : ces entreprises qui continuent d’embaucher

Le recrutement 2026 s’annonce plus mesuré que les années précédentes. D’après l’enquête exclusive publiée par L’Usine Nouvelle, 129.600 postes devraient être pourvus cette année. Si la dynamique ralentit, certains grands groupes continuent d’investir massivement dans leurs effectifs.

Recrutement 2026 : un net ralentissement des embauches

L’année 2026 marque un net ralentissement du marché du travail. L’enquête menée par L’Usine Nouvelle auprès d’industriels et de grandes entreprises de services fait état de 129.600 embauches prévues. Le magazine évoque « 130.000 postes à pourvoir en 2026 » et précise que les projets sont « en forte baisse » par rapport aux exercices précédents.

Dans le détail, 85% des entreprises interrogées n’anticipent aucune augmentation de leurs effectifs. Ce constat confirme que le recrutement 2026 s’inscrit dans un contexte plus prudent. La croissance modérée, les incertitudes internationales et la pression sur les marges conduisent les directions à ajuster leurs ambitions.

Les embauches annoncées répondent davantage à des impératifs opérationnels qu’à des stratégies d’expansion. Les entreprises privilégient la consolidation des compétences existantes plutôt que l’élargissement massif des équipes.

Les transports, moteur structurel du recrutement 2026

Malgré ce ralentissement global, certains secteurs continuent d’alimenter fortement le recrutement 2026, à commencer par les transports.

La SNCF prévoit environ 17.000 embauches cette année. Les besoins concernent principalement les conducteurs, la maintenance et les fonctions d’exploitation. La modernisation du réseau et le renouvellement des effectifs imposent un flux constant de recrutements.

La RATP maintient également un rythme soutenu d’embauches, notamment en Île-de-France. De son côté, Transdev prévoit plusieurs milliers de recrutements supplémentaires. Dans ces entreprises, le recrutement 2026 reste indispensable pour garantir la continuité du service public.

Industrie et technologies : des embauches ciblées

Au-delà des transports, le recrutement 2026 demeure actif dans certains secteurs industriels stratégiques.

Le groupe LVMH annonce plus de 15.000 embauches en France. Les métiers liés à la production, à la distribution et aux fonctions commerciales restent recherchés, reflet d’une activité toujours soutenue dans le luxe.

Dans l’aéronautique et la défense, Thales prévoit plus de 9.000 recrutements dans le monde, dont environ 3.000 à 3.500 en France. Les profils recherchés concernent principalement l’ingénierie, la cybersécurité et les systèmes électroniques. Ce recrutement 2026 traduit l’importance croissante des enjeux technologiques et de souveraineté industrielle.

L’équipementier Safran poursuit également ses embauches sur des fonctions techniques à forte valeur ajoutée. Le groupe Bouygues maintient pour sa part ses besoins dans les infrastructures et le BTP, en lien avec plusieurs projets d’envergure.

Ces entreprises ne recrutent pas massivement pour croître à court terme, mais pour sécuriser leurs compétences stratégiques.

Un marché plus exigeant pour les candidats

Le recrutement 2026 se caractérise par une sélection plus rigoureuse. Les entreprises privilégient les profils expérimentés ou immédiatement opérationnels. Les compétences techniques, notamment dans l’ingénierie, la maintenance industrielle ou le numérique, demeurent recherchées.

À l’inverse, certaines catégories, en particulier les jeunes diplômés ou les alternants, pourraient ressentir davantage le ralentissement des intentions d’embauche.

Ainsi, le recrutement 2026 dessine un paysage contrasté : un volume de postes encore élevé, mais une concentration des opportunités dans des secteurs bien identifiés et une exigence accrue en matière de compétences.