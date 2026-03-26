Réseaux sociaux : le Sénat revoit l’interdiction pour les moins de 15 ans

Le Sénat a réécrit la proposition de loi sur les réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. L’objectif affiché reste la protection des adolescents, mais le nouveau dispositif ouvre déjà un autre front, économique, juridique et technique, autour de la vérification d’âge, des libertés numériques et du coût de mise en conformité.

Le dossier a franchi une nouvelle étape le 25 mars 2026. Ce jour-là, la commission de la culture du Sénat a modifié la proposition de loi transmise par l’Assemblée nationale, avant un examen en séance publique prévu le 31 mars au soir. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée dès le 23 janvier 2026, et le texte avait été adopté à l’Assemblée le 26 janvier. Le calendrier est donc serré, avec une volonté politique claire d’aboutir vite.

Au départ, la promesse était simple à formuler et très efficace politiquement : interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais le Sénat a choisi une version moins frontale. La commission a estimé qu’une interdiction générale, uniforme et immédiate exposait le texte à un risque juridique. Elle a donc remplacé la logique d’interdiction absolue par un système à deux étages : certains services jugés nocifs seraient interdits par arrêté, après consultation de l’Arcom ; les autres resteraient accessibles avec un accord parental. Cette inflexion change beaucoup de choses pour les plateformes, pour les familles, et pour tout l’écosystème numérique.

Réseaux sociaux, Sénat et loi : une interdiction devenue ciblée

Sur le papier, l’objectif du texte reste inchangé : mieux protéger les mineurs face aux effets délétères des plateformes, qu’il s’agisse d’addiction, de harcèlement, d’exposition à des contenus inadaptés ou de mécanismes de recommandation jugés agressifs. Le Sénat le dit explicitement : certains réseaux sociaux pourront être interdits aux moins de 15 ans s’ils sont considérés comme susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des enfants et des adolescents. Les autres ne seraient accessibles qu’avec l’autorisation d’au moins un administrateur légal.

D’un point de vue économique, cette réécriture déplace le centre de gravité du débat. Il ne s’agit plus seulement d’un interdit symbolique. Il faut désormais bâtir une mécanique de classification des services, définir un référentiel opérationnel, organiser les contrôles, et imposer aux plateformes des dispositifs capables d’identifier l’âge ou, au minimum, d’en apporter une preuve suffisante. Cela implique des coûts de conformité, un risque contentieux accru et, pour les acteurs étrangers, une nouvelle couche réglementaire française dans un cadre déjà dominé par le règlement européen sur les services numériques.

Le texte ne s’arrête pas là. Il prévoit aussi d’interdire la publicité en faveur des réseaux sociaux lorsqu’elle vise spécifiquement les mineurs, y compris via les influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux. Cette disposition a une portée économique nette : elle touche non seulement les plateformes, mais aussi une partie du marché de l’influence, des agences et des annonceurs qui ciblent les adolescents. Le signal envoyé est limpide : le législateur ne veut pas seulement filtrer l’accès, il veut aussi réduire l’attractivité commerciale de ces services auprès des plus jeunes.

Réseaux sociaux, mineurs et sécurité numérique : le nerf du problème

C’est ici que le débat change de nature. Car une interdiction, même ciblée, n’existe pas sans vérification. Or la vérification d’âge pose un problème technique et politique redoutable. Le texte examiné par le Conseil d’État en janvier prévoyait déjà des dispositifs de contrôle d’âge conformes à un référentiel fixé par l’Arcom, avec sanctions à la clé pour les fournisseurs qui ne s’y plieraient pas. Le Conseil d’État a reconnu que les dangers liés aux usages intensifs des écrans et de certains réseaux étaient suffisamment documentés pour justifier une action publique. Mais il a aussi averti que la conciliation entre protection de l’enfance et droits fondamentaux n’était pas, en l’état, équilibrée.

Son avis est central pour comprendre la fragilité du chantier. Il souligne que les réseaux sociaux sont aussi un immense lieu de débat public et rappelle que les restrictions envisagées touchent aux libertés de communication et d’information. Surtout, il estime qu’une interdiction générale des moins de 15 ans, comme un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans, ne reposait pas sur une justification suffisante de nécessité et de proportionnalité. En clair, protéger ne suffit pas : encore faut-il prouver que l’outil choisi est adapté, mesuré et juridiquement tenable.

La question de l’anonymat et de la sécurité numérique part de là. Vérifier l’âge pour l’accès aux réseaux sociaux suppose souvent de collecter ou de faire transiter davantage de données : pièce d’identité, estimation biométrique, recoupement d’informations, ou intermédiaire tiers. Or chaque brique ajoutée au parcours utilisateur crée une nouvelle surface de risque. La CNIL a rappelé le 25 mars, à l’occasion d’un audit international, que près de 900 sites et applications utilisés par les enfants avaient été examinés en une semaine. Ce simple volume montre à quel point les usages des mineurs débordent largement les seules plateformes explicitement conçues pour eux. Autrement dit, contrôler l’âge sans banaliser une surveillance plus large reste un exercice délicat.

Liberté d’expression, Arcom et calendrier : ce qui peut encore bloquer

L’application concrète du texte d’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs dépendra d’abord de la suite parlementaire. Le Sénat doit encore se prononcer en séance publique le 31 mars. Ensuite viendra la navette, sauf accord rapide. L’exécutif pousse pour une mise en œuvre à la rentrée 2026-2027, une échéance déjà évoquée dans le dossier législatif. Politiquement, l’affichage est séduisant. Techniquement, c’est une autre histoire. Il faut non seulement voter la loi, mais encore publier les textes d’application, arrêter la liste des plateformes concernées et définir des modalités de contrôle soutenables pour l’ensemble des acteurs.

Le rôle de l’Arcom sera décisif dans l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. Le régulateur est déjà mobilisé sur les obligations des très grandes plateformes et des très grands moteurs de recherche dans le cadre du règlement européen sur les services numériques. Son bilan 2026 rappelle qu’il travaille en coordination avec la Commission européenne sur les moyens déployés par ces acteurs pour encadrer les contenus et réduire certains risques systémiques. Cela donne une base institutionnelle au futur contrôle, mais cela ne règle pas le point le plus sensible : comment distinguer un filtrage ciblé d’une infrastructure de surveillance ordinaire de l’âge en ligne.

C’est précisément pour cette raison que le texte sénatorial cherche à éviter l’interdiction uniforme. En séparant les services réputés nocifs des autres, et en restaurant une place pour l’accord parental, il tente de réduire le risque constitutionnel tout en conservant un affichage protecteur. Reste une incertitude lourde : cette architecture sera-t-elle applicable sans devenir inopérante, contournable ou disproportionnée ? Dans l’économie numérique, la loi la plus visible n’est pas toujours la plus exécutable. Sur les réseaux sociaux, c’est désormais toute l’équation française.