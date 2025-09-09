Salariés, retraités : la nouvelle règle fiscale du 1er septembre qui plombe vos revenus

Depuis son entrée en vigueur en 2019, le prélèvement à la source a complètement changé la manière de collecter les impôts en France. Le principe est simple : un pourcentage est directement déduit de vos revenus mensuels, que ce soit sur les salaires ou les pensions de retraite, afin de rendre le paiement des impôts plus simple pour tout le monde. Chaque mois de septembre, le taux est réajusté en se basant sur la déclaration des revenus du printemps précédent, ce qui modifie le montant réellement viré sur votre compte. Ce système a été pensé pour s’adapter plus vite aux variations de revenus, mais il présente aussi quelques défis.

Des changements marquants pour les couples

À partir du 1er septembre 2025, une nouvelle étape va individualiser le taux d’imposition pour les couples mariés ou pacsés. Avant, un taux commun était appliqué aux deux, ce qui pouvait créer des inégalités, surtout si l’un gagnait beaucoup moins que l’autre. Avec cette réforme, chaque conjoint aura son taux ajusté en fonction de ses revenus propres. Autrement dit, la personne ayant le revenu le plus élevé paiera davantage, tandis que celle avec le revenu le plus faible verra sa contribution diminuer. Cette modification devrait être bénéfique notamment pour les femmes, qui gagnent moins de leur partenaire dans plus de 75% des cas selon l’Insee.

L’influence de la loi Rixain

La loi Rixain, votée en 2021, a été mise en place pour réduire les inégalités entre hommes et femmes en ajustant les taux d’imposition en fonction des revenus individuels. Grâce à cette mesure, le membre du couple qui gagne le plus prendra en charge une part plus importante de l’impôt du foyer. Cette règle vise à réduire les disparités économiques qui existent au sein des ménages français.

Exemples concrets et implications

Pour mieux comprendre, prenons l’exemple fictif de Julia et Karim dont le revenu net imposable annuel s’élève à 55 080 €. Avant la réforme, ils avaient chacun un taux identique de 5,8%, ce qui donnait lieu à un prélèvement mensuel de 93 € pour Julia et de 203 € pour Karim. Avec la réforme, Julia verra son taux tomber à 0,4% (soit seulement 6 € par mois), tandis que Karim passera à 8,3% et verra son prélèvement mensuel grimper à 290 €. Bien que la répartition de l’impôt entre les conjoints change, le montant total à payer reste le même.

Ajustements à faire et options disponibles

Si votre situation financière a évolué récemment, il se peut que votre taux de prélèvement devienne trop élevé. Pour le modifier, il suffit de se connecter à votre espace personnel sur impots.gouv.fr et de demander un ajustement après avoir évalué vos revenus et charges pour l’année à venir. Une réduction est envisageable si le taux dépasse 5%, mais il faut la renouveler avant le 6 décembre 2025 pour qu’elle soit appliquée dès janvier suivant.

Pour ceux qui préfèrent rester sur l’ancien système, il est possible de faire une demande spécifique via la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » sur impots.gouv.fr. Il convient d’agir rapidement pour éviter que le nouveau système ne s’installe automatiquement dès le prochain bulletin de salaire.

Répercussions fiscales à grande échelle

Environ 40 millions de contribuables français sont concernés par ces modifications, notamment par le nouveau barème. Une récente campagne fiscale printanière a permis de rembourser en moyenne 1 017 euros pour 13,2 millions de personnes ou, à l’inverse, le fisc a réclamé en moyenne 1 901 euros à autant de contribuables. Il est donc important que chacun comprenne comment ces seuils d’imposition peuvent influencer sa situation personnelle.