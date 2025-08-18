Succession : passé cet âge, donner à vos enfants pourrait vous ruiner

Transmettre son patrimoine est une préoccupation pour beaucoup de Français qui veulent protéger l’avenir de leurs proches. Savoir comment fonctionnent la donation et la transmission aide à mieux gérer le patrimoine familial et à réduire les frais fiscaux liés à ces règles des donations. En France, tout est bien encadré par des règles précises.

Comment marche la donation ?

La donation permet à quelqu’un de donner, de son vivant, un bien sans recevoir quoi que ce soit en retour. Cette opération peut toucher différents types de biens : un bien immobilier, un objet de valeur, une somme d’argent ou encore des parts sociales. Pour réaliser une donation, il faut obligatoirement passer par un notaire, garantissant ainsi la légalité et la transparence de l’opération.

Les frais liés à une donation dépendent de plusieurs éléments, notamment du lien de parenté entre le donateur et le bénéficiaire et de l’âge du donateur. Bien que ces frais puissent représenter un coût appréciable, des abattements fiscaux existent pour en alléger la charge. Par exemple, chaque parent peut donner jusqu’à 100 000 euros par enfant tous les 15 ans sans avoir à payer de droits de donation.

Un cas pratique : donner une maison

Imaginons un couple marié qui souhaite transmettre une maison à ses deux enfants. Cette maison est estimée à 250 000 euros. Grâce aux abattements fiscaux en vigueur, le couple peut offrir la maison sans payer de taxes sur la donation. Chaque parent bénéficie d’un abattement de 100 000 euros par enfant, ce qui permet de transmettre jusqu’à 400 000 euros à leurs enfants sans imposition supplémentaire.

Cela dit, des coûts restent liés à l’acte notarié et aux droits d’enregistrement, et s’élèvent ici à 6 300 euros pour les enfants bénéficiaires.

Donation avec réserve d’usufruit

Il arrive souvent que le donateur veuille continuer à profiter du bien donné. Dans ce cas, il peut opter pour une donation en nue-propriété avec réserve d’usufruit. Autrement dit, le ou les donateurs gardent le droit d’utiliser le bien ou d’en percevoir les revenus jusqu’à leur décès.

La valeur de l’usufruit varie fortement selon l’âge du donateur au moment de la donation. Par exemple, si les parents ont 71 ans, l’usufruit sera estimé à 30% du bien immobilier. Dans notre exemple, cela revient à une valeur de 175 000 euros, soit 87 500 euros par enfant. Ce montant reste inférieur au total de l’abattement autorisé.

Optimiser la donation et l’âge idéal

Pour bien optimiser une donation, il est souvent conseillé de s’y prendre tôt. Les experts recommandent généralement aux donateurs âgés de 60 à 65 ans d’envisager leur première donation, période où ils entrent souvent en retraite et disposent d’un patrimoine relativement important.

Réussir sa première donation à cet âge parfait pour transmettre permet également d’envisager une seconde opération après 15 ans, afin de tirer profit des abattements périodiques.

L’assurance-vie, une alternative intéressante

L’assurance-vie est aussi un bon moyen de transmettre des biens en dehors de la succession classique. Au décès du souscripteur, les sommes versées avant 70 ans reviennent aux bénéficiaires nommés sans droits de succession, dans la limite individuelle de 152 500 euros.

Par exemple, si M. Martin laisse 300 000 euros sur son contrat à ses deux enfants, chacun recevra 150 000 euros sans avoir à payer d’impôts supplémentaires.

Avec l’allongement de l’espérance de vie en France, certaines personnes âgées repoussent leurs décisions patrimoniales. Cela dit, il faut souvent agir avant l’âge de 70 ans, car passer ce cap rend les réformes législatives sur les successions plus compliquées.

Les fiscalistes conseillent donc de commencer ces démarches dès l’entrée en retraite pour que la transmission du patrimoine se fasse de manière fluide et optimisée pour les héritiers directs.