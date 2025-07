Tefal et La Poste : un partenariat pour simplifier le recyclage des poêles

Tefal, leader des ustensiles de cuisine, s’associe à La Poste dans une démarche ambitieuse : permettre à tous les Français de recycler leurs poêles et casseroles usagées. Ce partenariat, lancé en octobre 2025, est conçu pour rendre le recyclage de ces objets du quotidien simple, pratique et accessible.

La Poste et Tefal lancent un partenariat pour collecter les poêles usagées sur tout le territoire

Le recyclage des poêles usagées présente plusieurs avantages écologiques majeurs. Tout d’abord, cela permet de réduire les déchets, en évitant qu’ils ne soient jetés dans des filières de tri inappropriées. La majorité des poêles finissent souvent dans des bacs qui ne permettent pas une valorisation adéquate des matériaux.

Thierry de La Tour d’Artaise, président du Groupe SEB, affirme : « Avec cette initiative, nous souhaitons rendre l’économie circulaire accessible à tous, tout en garantissant des procédés de recyclage performants et responsables ». De son côté, Philippe Dorge, directeur général adjoint du groupe La Poste, explique : « Ce partenariat illustre pleinement le rôle que La Poste entend jouer dans la transition écologique, en utilisant notre réseau de proximité pour faciliter une gestion responsable des déchets. »

Ce modèle, qui repose sur la collaboration entre un acteur privé et un service public, constitue un exemple à suivre pour d’autres initiatives de recyclage. Il démontre que l’innovation et l’engagement écologique peuvent aller de pair avec la simplicité et l’accessibilité pour tous.

Pourquoi recycler ses poêles ?

En choisissant de recycler ses poêles, chaque consommateur contribue à un processus de transformation des matériaux, en particulier de l’aluminium, qui est refondu et réutilisé pour la fabrication de nouveaux produits. Selon Tefal, ce recyclage permet d’économiser plus de 90% de CO2 par rapport à la production d’aluminium vierge. Cela s’inscrit dans un objectif plus global de réduction de l’empreinte carbone de l’industrie.

Autre avantage, le recyclage des poêles permet d’éliminer des polluants comme les PFAS (substances chimiques présentes dans les revêtements antiadhésifs), qui sont des composés nocifs pour l’environnement et la santé. Ainsi, le recyclage ne se limite pas à la récupération de matières premières : il contribue également à la dépollution.

Comment fonctionne le système de collecte mis en place par Tefal ?

Le système de collecte des poêles usagées a été conçu pour être aussi simple et accessible que possible, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Dès octobre 2025, le réseau La Poste met en place 1 700 points de collecte à travers le territoire français. Parmi ces points, 945 seront des bureaux de poste, afin d’assurer une couverture géographique maximale.

Le processus de collecte est donc décentralisé et accessible dans chaque région, avec un objectif clé : permettre à chaque Français de déposer ses poêles usagées à moins de 15 minutes de chez lui. Mais ce n’est pas tout. Ce réseau de collecte s’élargira progressivement pour inclure des sites comme les déchèteries, les magasins partenaires tels que Carrefour, Leclerc, Boulanger, et même des associations locales comme Emmaüs. Ces points de collecte seront régulièrement mis à jour sur le site web de Tefal via une carte interactive, où vous pourrez trouver le point le plus proche.

Une fois déposées, les poêles sont envoyées dans des centres de recyclage spécialisés. Là, elles seront triées, broyées et fondues pour être réutilisées dans la fabrication de nouveaux produits.