Droits de douane : fin de l’exemption douanière, les flux vers les États-Unis s’écroulent

Le 29 août 2025 marque un tournant majeur dans le commerce international. En supprimant le régime « de minimis », qui exemptait de droits de douane les colis d’une valeur inférieure à 800 dollars, Washington a déclenché une réaction en chaîne : 88 opérateurs postaux ont suspendu leurs services et le volume des envois vers les États-Unis s’est effondré de plus de 80 %.

Une mesure protectionniste aux effets immédiats

Le décret signé par Donald Trump le 30 juillet et entré en vigueur un mois plus tard a mis fin à une pratique qui concernait plus d’un milliard de colis chaque année. Selon l’Union postale universelle, le trafic postal vers les États-Unis a chuté de 81 % dès la première semaine d’application. Les grands réseaux européens, latino-américains et asiatiques n’ont pas eu le temps d’adapter leurs systèmes de perception et de transfert des droits de douane, conduisant à une suspension massive des envois.

L’administration américaine justifie cette décision par la lutte contre la fraude et le contournement des taxes, mais aussi par des enjeux sécuritaires. Donald Trump a déclaré vouloir « mettre fin à une faille catastrophique utilisée, entre autres, pour éviter des droits de douane et envoyer des opioïdes synthétiques ainsi que d’autres produits dangereux ».

Un séisme pour l’e-commerce mondial

La portée économique est considérable. En 2024, près de 1,36 milliard de colis, représentant 64,6 milliards de dollars, avaient bénéficié de l’exemption de minimis. Sa suppression impose désormais des droits de douane standards allant de 10 % à 50 % selon le pays d’origine, voire des montants forfaitaires de 80 à 200 dollars par colis. Seuls les envois entre particuliers d’une valeur inférieure à 100 dollars échappent encore à cette taxation.

Pour les entreprises de taille intermédiaire et les plateformes de vente en ligne, l’impact des droits de douane est direct. Les marges, déjà comprimées par la concurrence et les coûts logistiques, s’évaporent. Les commerçants qui misaient sur un accès fluide au marché américain doivent revoir leurs modèles, tandis que les consommateurs américains sont confrontés à une hausse brutale des prix des produits importés.

Les répercussions sur la gouvernance internationale

Au-delà des chiffres, la décision américaine remet en question le rôle des institutions multilatérales. L’UPU, garante des règles postales mondiales, se retrouve affaiblie face à une décision unilatérale de Washington. Plusieurs pays évoquent déjà des mesures de réciprocité, notamment une augmentation des tarifs postaux appliqués aux expéditions américaines.

La mesure s’inscrit dans une logique protectionniste plus large, qui pourrait relancer les tensions commerciales entre blocs économiques. L’Organisation mondiale du commerce pourrait être sollicitée, mais le précédent établi par la suppression de l’exemption douanière risque de légitimer d’autres décisions unilatérales. À moyen terme, la régionalisation des flux postaux et commerciaux pourrait s’accélérer, réduisant la fluidité des échanges internationaux qui avait accompagné l’essor du commerce numérique.

Des secteurs stratégiques particulièrement exposés

La fin de l’exemption frappe de plein fouet certains segments clés de l’e-commerce. Le textile et les accessoires de mode notamment, dont la valeur unitaire se situe souvent sous le seuil des 800 dollars, voient leurs coûts de distribution exploser, réduisant la compétitivité des marques émergentes européennes et asiatiques, ce qui était au reste le but affiché de Donald Trump. L’électronique grand public, notamment les périphériques et petits appareils, se retrouve également pénalisé, avec des droits de douane pouvant atteindre 200 dollars par colis, un surcoût rédhibitoire pour de nombreux consommateurs.

Enfin, les cosmétiques, l’un des postes d’exportation les plus dynamiques vers les États-Unis, sont touchés par des taux de droits de douane de 15 à 25 %, ce qui risque de détourner une partie de la demande vers des circuits de distribution domestiques. Cette redistribution sectorielle illustre la portée stratégique de la décision américaine, qui dépasse le simple cadre postal pour remodeler des pans entiers du commerce international.