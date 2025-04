Elon Musk est-il en train de manipuler la NASA ? Une enquête explosive est lancée

Les démocrates de la Chambre des représentants ont lancé une enquête sur Elon Musk, le grand patron de SpaceX, pour vérifier un possible conflit d’intérêts lié à son influence sur la NASA. On se retrouve face à des questions importantes concernant la probité des contrats gouvernementaux et la clarté dans les relations entre le privé et les agences fédérales. On se souvient que l’influence de Musk dans le gouvernement fédéral sous l’administration Trump avait déjà fait grincer des dents, et cette nouvelle enquête risque de retomber sur ses entreprises.

Le fil conducteur et notre demande d’infos

L’enquête a démarré lundi, quand les représentants démocrates Maxwell Alejandro Frost de Floride et Gery Connolly de Virginie ont envoyé une lettre au responsable juridique de la NASA, Iris Lan. Dans leur courrier, ils veulent s’assurer que Musk ne se sert pas de son influence pour obtenir des contrats spéciaux avec le gouvernement. La lettre réclame que la NASA fournisse une liste complète des actions mises en place pour s’assurer que Musk n’accède pas à des informations confidentielles qui pourraient avantager ses entreprises par rapport à la concurrence.

Les représentants demandent aussi que ces renseignements soient transmis avant le 21 avril. Ils s’inquiètent notamment de ce que Musk ne profite de l’agence pour s’enrichir personnellement, ce qui irait à l’encontre des règles éthiques qui régissent les employés spéciaux du gouvernement.

Critiques sur SpaceX et accès discutable

En tant que PDG de SpaceX, Musk dirige déjà l’une des collaborations privées les plus importantes avec la NASA. Depuis sa création, SpaceX a perçu plus de 15 milliards de dollars en financement de la part de l’agence spatiale américaine. De plus, sous la présidence de Trump, SpaceX a raflé un demi-milliard de dollars supplémentaires en contrats.

Une autre source de préoccupation concerne l’accès sans limite que certains collaborateurs clés du Département de l’Efficacité Gouvernementale, dirigé par Musk, ont aux installations de la NASA. Trois démocrates ont exprimé leur malaise dans une lettre adressée à Janet Petro, administratrice par intérim de la NASA, dénonçant cet accès non réglementé.

Lois sur les conflits d’intérêts et nomination qui fâche

Les représentants Frost et Connolly insistent sur le fait que tout conflit d’intérêts connu doit être réglé sur-le-champ, car il est interdit par la loi. Ils montrent comment les opérations contrôlées par Musk pourraient directement profiter à ses entreprises grâce aux contrats importants signés avec la NASA. D’autre part, la possible nomination du milliardaire Jared Isaacman—pilote devenu astronaute chez SpaceX—comme futur administrateur de la NASA inquiète également, car cela pourrait renforcer l’influence de SpaceX.

Isaacman a pourtant précisé dans une lettre datée du 12 mars qu’il consulterait un responsable éthique en cas de litige et qu’il prendrait les précautions nécessaires.

Depuis l’arrivée de Trump, la popularité d’Elon Musk a pris un sacré coup, et cela se voit dans les manifestations nationales contre son immixtion dans le gouvernement fédéral. Un autre mouvement, appelé #TeslaTakedown, incite à se débarrasser des véhicules Tesla et de leurs actions pour protester.

Pendant que cette enquête se poursuit, elle soulève des interrogations sur comment on équilibre innovation privée et devoir de transparence en matière de services publics.