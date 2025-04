Il retrouve 10 € oubliés depuis 2003… et réalise l’absurdité de l’épargne en France

En mars 2005, un jeune homme part à l’armée et, comme beaucoup de militaires, il ouvre un Livret A avec le montant minimum de 10 euros. Ce compte, destiné à préparer les opérations extérieures futures, est vite délaissé quand il est envoyé en mission à l’étranger. Ce n’est qu’en 2025, soit 20 ans plus tard, qu’il se rend compte que son compte est toujours actif. Cette histoire étonnante nous offre un aperçu du fonctionnement du Livret A et donne matière à réfléchir sur l’épargne en France.

La découverte d’un compte toujours actif

En 2025, notre protagoniste décide de jeter un œil à ses comptes et est surpris de voir que son Livret A n’a jamais été fermé. (La loi Eckert, instaurée pour gérer les comptes inactifs, aurait dû, selon ses prévisions, fermer son livret après toutes ces années d’inactivité.) Pourtant, dans son cas, elle n’a manifestement pas été appliquée.

Cette trouvaille soulève des questions sur la gestion des comptes inactifs par les banques. Le Livret A est souvent considéré comme un placement sûr et stable, mais ici, on voit bien que des oublis administratifs peuvent arriver, contrairement au Livret d’épargne populaire, qui offre un taux d’intérêt plus compétitif.

Un rendement modeste qui en dit long

Après 20 ans, les 10 euros de départ se sont transformés en 13,70 euros, soit un gain de 3,70 euros. Cela correspond à un rendement annuel moyen d’environ 1,586 %. Même si le rendement reste modeste, il illustre bien que le Livret A est plus une solution de précaution qu’un véritable outil de capitalisation.

Le Journal du Net estime que le montant final aurait dû se situer entre 13,89 euros et 14,10 euros. Ce détail montre que même les produits financiers simples peuvent présenter des nuances qui modifient leur rendement.

Réactions et notes d’humour

Face à ce gain peu impressionnant, notre soldat décide de prendre la chose avec humour. Il choisit de réinvestir son maigre bénéfice dans un gâteau à -50 % chez son boulanger du coin. « Submergé d’émotions », plaisante-t-il, « j’ai décidé de réinvestir mon pactole dans un gâteau à -50 % à la boulangerie. Un vrai régal ! » (Ici, l’usage de l’humour permet de relativiser la situation.)

Cette réaction rappelle que même si le Livret A ne promet pas des rendements juteux, il reste une option sécurisée pour ceux qui privilégient la sûreté et la liquidité.

Les caractéristiques du livret A

Le Livret A est pensé pour offrir une épargne sécurisée avec une rémunération calculée sur des critères précis : la moyenne semestrielle de l’inflation hors tabac et les taux interbancaires à court terme. Ce produit s’adresse donc à ceux qui cherchent avant tout une solution sans risque plutôt qu’une forte croissance de capital.

« Comme tous les bidasses le savent », ironise-t-il, « on nous fait ouvrir un Livret A pour préparer les opérations extérieures. » Cette remarque souligne la façon dont le Livret A est perçu parmi les militaires : une formalité administrative imposée, plutôt qu’un véritable outil financier stratégique.

Cette anecdote nous invite à réfléchir sur nos choix d’épargne et à rester attentifs aux performances réelles des produits financiers que nous choisissons. Même si le Livret A ne permet pas de réaliser de gros bénéfices, il garde sa place parmi les options d’épargne disponibles en France pour ceux qui cherchent avant tout la sécurité, malgré des rendements assez modestes.