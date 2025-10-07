Ils ne paient plus de taxe foncière pendant 3 ans : le dispositif secret que tout propriétaire devrait connaître

La taxe foncière fait partie du quotidien des propriétaires en France et a grimpé d’environ 33 % ces dix dernières années. Cette hausse qui pèse sur le budget pousse de plus en plus de foyers à se pencher sur des solutions pour alléger leur facture. Parmi ces dispositifs, l’exonération liée aux travaux d’économies d’énergie est souvent méconnue, mais elle ouvre de belles perspectives. On peut d’ores et déjà consulter les avis de taxe foncière à partir du 28 août pour les non-mensualisés, et il est utile de savoir comment profiter de ces avantages fiscaux.

Exonération de la taxe foncière : conditions et opportunités

Certaines situations permettent d’être exonéré de la taxe foncière, comme pour des propriétaires selon l’âge, le handicap ou le niveau de revenus, voire en cas d’achat d’un logement neuf. Mais il y a aussi un dispositif moins répandu : l’exonération liée aux travaux d’économies d’énergie. Selon la commune, cette mesure peut donner droit à une exonération totale ou à une réduction de 50 %.

Pour bénéficier de cette exonération, plusieurs conditions d’éligibilité sont à respecter. Les travaux doivent concerner une résidence principale ou secondaire et s’appliquer aussi bien aux propriétaires occupants qu’aux bailleurs. Les améliorations doivent répondre aux critères définis par MaPrimeRénov’ pour la rénovation énergétique, comme l’installation d’une pompe à chaleur air-eau, d’un chauffe-eau thermodynamique, ou l’isolation des combles et des murs. Il faut également que ces travaux soient réalisés par une entreprise labellisée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Aspects techniques et démarches administratives

Le logement concerné par les travaux doit avoir été construit avant le 1er janvier 1989. Le montant des travaux doit atteindre au minimum 10 000 € sur une année ou 15 000 € sur trois ans. Ces montants sont calculés toutes taxes comprises, mais n’incluent pas la main-d’œuvre. Les propriétaires doivent déposer leur demande auprès du service des impôts avant le 1er janvier de la première année où ils souhaitent bénéficier de l’exonération.

La procédure demande de la rigueur : il faut joindre à la déclaration plusieurs informations telles que la date d’achèvement du bien, les justificatifs des travaux réalisés, les montants investis ainsi que le nom et la date de paiement de l’entreprise prestataire. Ce dossier complet doit être envoyé dans un délai maximal de 90 jours après la fin des travaux.

Exemples concrets et bénéfices financiers

Plusieurs villes françaises offrent déjà cette exonération intéressante. À Paris, Roubaix, Lens et Libourne, les propriétaires peuvent bénéficier d’une exonération totale, tandis qu’à Nantes, Reims et Caen, la réduction s’élève à 50 %. Par exemple, imaginons un propriétaire parisien qui paie actuellement 5 000 € de taxe foncière chaque année. S’il réalise en 2025 des travaux d’économies d’énergie respectant les critères cités, il pourrait être exonéré totalement de 2026 à 2028 inclus, économisant ainsi 15 000 € sur trois ans.

Manon Bellin explique d’ailleurs que « certaines collectivités locales exonèrent temporairement la taxe foncière pour les foyers qui réalisent des travaux d’économie d’énergie ». Sonergia précise également que « les appareils éligibles concernent généralement les équipements de chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire performants », soulignant bien l’intérêt de ces rénovations énergétiques pour alléger la facture.