La Banque de France a rapatrié tout son or de New York à Paris : la plus-value de 13 milliards d’euros que personne n’avait vue venir

La Banque de France (BdF), dirigée par son gouverneur François Villeroy de Galhau, a annoncé une série de mesures pour moderniser et rationaliser ses réserves d’or. L’idée : remplacer des lingots stockés aux États-Unis et rapatrier ces métaux précieux à Paris, où ils seront entreposés à « la Souterraine ». Cette opération intervient alors que le cours de l’or est élevé, ce qui a permis à la BdF de dégager une plus-value exceptionnelle.

Retour des lingots et remise à niveau du stock d’or

Depuis 2005, la Banque de France mène un programme de remplacement progressif de ses stocks d’or, ciblant les avoirs anciens ou non conformes aux normes internationales. L’audit interne de 2024 a confirmé l’orientation et recommandé de finaliser le processus pour les 129 tonnes d’or encore stockées à New York. Ces lingots représentaient environ 5 % des réserves totales de la France, qui s’élèvent à 2 437 tonnes.

Les opérations de rapatriement, menées entre juillet 2025 et janvier 2026, ont permis de ramener l’intégralité de ce stock sur le territoire national, explique BFMTV. Les nouveaux lingots, conformes aux normes actuelles, sont désormais entreposés à Paris, sous l’Hôtel de Toulouse, dans le 1ᵉʳ arrondissement. Ces manœuvres évitent les démarches complexes liées au raffinage des lingots non conformes.

Ce que ça rapporte et la scène internationale

Les conditions favorables sur le marché de l’or ont permis à la Banque de France de réaliser une plus-value cumulative de 12,8 milliards d’euros grâce à ces opérations. Le gain se répartit sur deux exercices : 11 milliards d’euros pour 2025 et 1,8 milliard d’euros pour 2026. Cette augmentation des bénéfices intervient après une perte nette de 7,7 milliards d’euros l’année précédente et contribue à afficher un bénéfice net de 8,1 milliards d’euros pour 2025.

François Villeroy de Galhau a précisé que cette modernisation n’était pas motivée par des raisons politiques, mais par la volonté d’aligner la qualité de l’or détenu sur celle négociée sur le marché européen. La France détient la quatrième réserve d’or mondiale, derrière l’Italie, l’Allemagne et les États-Unis.