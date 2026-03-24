Un nouveau jeu FDJ à 2 euros arrive fin juin

Avec « Perle Rare », la FDJ mise sur une nouveauté simple, peu chère et immédiatement lisible pour le joueur. Ce lancement, autorisé par l’Autorité nationale des jeux, illustre la place prise par les tickets à faible mise dans les habitudes de consommation, tout en rappelant les précautions qui entourent les jeux d’argent.

« Perle Rare », un nouveau ticket FDJ à 2 euros à partir du 29 juin

La Française des Jeux (FDJ) s’apprête à commercialiser un nouveau ticket à gratter sous le nom de “Perle Rare”. L’information ne relève pas d’une annonce publicitaire classique : elle figure dans une décision de l’Autorité nationale des jeux (ANJ), qui autorise l’exploitation de ce jeu « en réseau physique de distribution et en ligne ». Le texte indique également que sa commercialisation est prévue « à compter du 29 juin 2026 ».

La décision de l’ANJ précise en effet que « la participation à ce jeu suppose le versement d’une mise unitaire de 2 euros ». « Perle Rare » rejoint donc la catégorie des tickets à gratter les plus accessibles, celle qui favorise un achat rapide au comptoir ou sur application, avec une dépense limitée à l’unité.

Le régulateur ajoute un autre élément utile : « la part des mises affectées aux gagnants [est] fixée à 65,5% ». Ce taux de retour aux joueurs correspond à la proportion globale des sommes misées destinée aux gains. Il ne dit pas combien un joueur particulier remportera, mais il donne la structure générale du produit : « Perle Rare » est un jeu de divertissement payant, non un outil d’épargne ou de revenu d’appoint.

Un format calibré pour les achats du quotidien

Ce nouveau ticket s’inscrit dans un type de consommation très spécifique. Les jeux de grattage sont des produits peu coûteux à l’unité, visibles dans les bureaux de tabac, disponibles en ligne et fondés sur un résultat immédiat. Cette combinaison explique leur popularité : le joueur n’attend pas de tirage et sait tout de suite s’il a gagné ou perdu.

À 2 euros, « Perle Rare » se situe dans une zone de dépense perçue comme modeste, souvent associée à un petit achat complémentaire. C’est précisément ce qui rend ces produits très diffusables : ils s’intègrent facilement dans des gestes ordinaires, sans donner l’impression d’un engagement financier important. Le choix d’une distribution à la fois en point de vente et en ligne va dans le même sens, en élargissant encore le public potentiel.

Cet ancrage dans les usages quotidiens explique aussi pourquoi les tickets à gratter occupent une place à part dans l’offre de jeux d’argent. Ils sont simples à comprendre, rapides à utiliser et peu onéreux à l’entrée. Pour la FDJ, cela permet de renouveler régulièrement sa gamme avec de nouvelles références.

Pourquoi ces jeux font l’objet d’une vigilance particulière

La facilité d’accès des jeux de grattage constitue aussi leur principal point de fragilité. Le site officiel Joueurs Info Service rappelle ainsi que « les jeux de grattage présentent un risque d’addiction car ce sont des jeux à résultat immédiat ». Le délai très court entre l’achat et le résultat peut encourager à rejouer rapidement, surtout après un gain partiel ou un quasi-gain.

Le même site souligne un autre mécanisme : « la possibilité de choisir son ticket procure au joueur l’illusion de contrôler le hasard ». Cette impression peut sembler anodine, mais elle participe à la répétition de l’acte de jeu. Dans le cas d’un ticket vendu 2 euros, le danger ne vient pas nécessairement d’un achat isolé ; il réside davantage dans l’accumulation discrète de petites mises.

L’ANJ encadre ce marché avec cet enjeu en tête. Sur son site, l’autorité rappelle que ses actions visent notamment à prévenir le jeu excessif et à protéger les mineurs. Elle met aussi à disposition Evalujeu, un outil d’autoévaluation destiné à aider les joueurs à mesurer leur niveau de risque. Cette approche montre bien que les jeux d’argent à faible montant ne sont pas considérés comme anodins par les pouvoirs publics.

Comme pour tous les jeux d’argent, l’essentiel est de fixer une limite claire avant de jouer. Le risque ne tient pas seulement à une mise isolée, mais à la répétition des achats, surtout lorsqu’ils deviennent automatiques ou s’ajoutent au fil des jours sans véritable attention au budget.

La FDJ rappelle sur ses supports que jouer comporte des risques d’endettement, d’isolement et de dépendance. De son côté, Joueurs Info Service propose une aide gratuite et confidentielle pour les personnes qui estiment perdre le contrôle, ainsi que pour leurs proches.

Autrement dit, un ticket à gratter peut relever du loisir ponctuel, à condition de rester dans un cadre maîtrisé. Dès que le jeu devient une habitude, un réflexe ou une dépense difficile à arrêter, le sujet n’est plus seulement celui du divertissement.