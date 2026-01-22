Ruée vers l’or en Pologne : ce choix stratégique qui inquiète les marchés européens

La Banque nationale de Pologne (NBP) a fait parler d’elle en annonçant avoir porté ses réserves nationales d’or à environ 550 tonnes, dépassant désormais celles de la Banque centrale européenne (BCE), qui s’élèvent à environ 506,5 tonnes, rapporte Euronews. Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à protéger l’économie polonaise face aux aléas internationaux, avec un objectif ambitieux de 700 tonnes. La valeur actuelle de ces réserves est estimée à plus de 63 milliards d’euros, et devrait atteindre 94 milliards d’euros une fois l’objectif atteint.

Pourquoi ce choix dans un monde globalisé

Sous l’impulsion du président de la NBP, Adam Glapiński, le conseil d’administration a fait le choix d’une approche proactive. En 2025, année marquée par une forte volatilité des marchés et des tensions géopolitiques importantes, l’augmentation des réserves d’or intervient après des achats qui ont battu des records historiques de prix du métal jaune, reflétant une incertitude économique. En 2024, l’or représentait 16,86 % des réserves de change polonaises ; ce chiffre devrait grimper à 28,22 % d’ici fin décembre 2025.

Le World Gold Council, via ses analyses et sondages, indique que 95 % des banques centrales mondiales prévoient d’augmenter leurs réserves d’or dans les douze mois à venir. La Chine et la Russie, même si elles restent discrètes sur le volume exact de leurs achats, sont souvent citées comme des acteurs majeurs de cette tendance.

Où se place la Pologne sur l’échiquier européen

La montée en puissance des réserves d’or en Pologne ne se limite pas à une décision nationale : elle a des répercussions au niveau européen. Alors que la BCE, qui gère la politique monétaire de la zone euro, dispose de réserves d’or relativement modestes, la Pologne prend une place plus visible dans l’architecture financière du continent.

Les experts de la Monnaie de Pologne insistent sur le rôle de l’or comme « valeur refuge » face aux crises monétaires et financières. Bassani-Prusik a d’ailleurs déclaré : « La demande croissante des banques centrales est une réponse aux tensions économiques et aux changements géopolitiques dynamiques ». Plusieurs institutions financières, comme ING, Deutsche Bank, Goldman Sachs, et J.P. Morgan, anticipent une hausse continue des prix de l’or, avec des prévisions allant de 3 818 € à 4 876 € l’once en cas de forte demande mondiale sur le marché de l’or.

Les atouts et les critiques de l’accumulation d’or

L’accumulation d’or présente plusieurs avantages. Elle protège contre les risques de crédit, reste indépendante des décisions de politique monétaire étrangères et résiste aux chocs financiers. Selon un·e intervenant·e du World Gold Council, « L’un des principaux facteurs qui motivent les banques centrales est l’indépendance du prix de l’or par rapport à la politique monétaire et au risque de crédit ».

Pour autant, des voix critiques rappellent que l’or ne produit pas de revenus courants comme le feraient des obligations. Certains économistes estiment qu’une part trop importante d’or dans les réserves peut réduire la flexibilité de gestion de ces réserves.