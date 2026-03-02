Supermarchés : cette nouvelle méthode de prix pourrait faire bondir la facture

Carrefour, géant de la grande distribution, a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Vusion, une entreprise spécialiste en digitalisation du commerce physique. Dans le cadre du plan stratégique ambitieux « Carrefour 2030 », annoncé le 18 février dernier, l’entreprise projette la modernisation et l’optimisation de l’ensemble de ses hypermarchés et supermarchés grâce à l’utilisation avancée de l’intelligence artificielle.

Un déploiement techno qui change la donne

Carrefour s’associe avec Vusion pour installer des technologies de pointe dans tous ses points de vente, y compris des caddies connectés. Parmi ces innovations figurent des étiquettes électroniques de dernière génération, des vidéosurveillance algorithmique, et des rails connectés. Les rails seront intégralement modernisés.

Grâce à ces outils, les magasins de Carrefour vont progressivement ressembler à de vrais « magasins intelligents », avec aussi des micro-caméras pilotées par IA et des étiquettes électroniques géolocalisées.

Ces nouveautés devraient permettre une mise à jour des prix en temps réel, améliorer la logistique en facilitant le repérage rapide des ruptures de stock, et garantir la conformité du prix entre le rayon et la caisse. Elles visent aussi à déclencher des promotions pour écouler des produits approchant leur date limite de consommation, tout en réduisant le gaspillage alimentaire.

Sur le terrain : objectifs et exemples concrets

L’intégration de ces technologies a pour but de simplifier le quotidien des employés, notamment pour la préparation des commandes du drive (click & collect) grâce à la géolocalisation des étiquettes.

Parmi les exemples pratiques évoqués, on trouve une tarification adaptable :

des produits comme les bananes pourront être soldés lorsqu’elles commencent à brunir ;

tandis que des biens de première nécessité, comme l’eau, pourraient voir leurs prix augmenter durant des périodes de forte demande comme les canicules.

Carrefour prévoit aussi d’exploiter des techniques proches du « yield management » utilisées par la SNCF ou les compagnies aériennes, avec une tarification dynamique selon la demande, tout en intégrant des concepts de supermarché sans caisse. Rohit Chopra, ancien directeur de l’agence américaine de protection des consommateurs, suggère même qu’une personne s’apprêtant à avoir un bébé pourrait voir les prix des berceaux et couches varier uniquement pour elle. Cependant, le service presse de Carrefour affirme sur RMC : « Carrefour ne fait pas de pricing dynamique et n’en fera pas avec Vusion ».