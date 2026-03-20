US Navy en difficulté : 616 lanceurs de missiles Tomahawk hors service

La marine américaine, l’US Navy, se prépare à une transition délicate dans les années qui viennent. Le retrait prévu de plusieurs de ses sous-marins de la classe Ohio (SSGN), plateformes clés pour le lancement des missiles Tomahawk, risque de créer un vide important dans sa capacité de frappe. Selon l’expert militaire Isaac Seitz, cité par le média 19FortyFive, cette réduction pourrait conduire à un « goulot d’étranglement dangereux » dès le début des années 2030, un scénario qui pose clairement problème pour la vulnérabilité des porte-avions.

Ce que représentent les sous-marins Ohio

Les sous-marins de la classe Ohio ont été reconvertis au milieu des années 2000 à partir d’anciens sous-marins nucléaires Trident. Quatre d’entre eux, le USS Ohio (SSGN 726), le USS Michigan (SSGN 727), le USS Florida (SSGN 728) et le USS Georgia (SSGN 729), ont été transformés en véritables arsenaux sous-marins. Chaque bâtiment peut embarquer jusqu’à 154 missiles de croisière Tomahawk, soit 616 emplacements de lancement au total.

Seitz qualifie ces Ohio de « principal arsenal dissimulé de la marine américaine ». Un seul de ces sous-marins peut embarquer plus de Tomahawks qu’un groupe entier de navires de surface, ce qui illustre bien leur rôle stratégique. Pourtant, tous les Ohio seront retirés du service d’ici 2028. Les retards dans la mise en service des nouveaux sous-marins de la Columbia-Klasse (livraison prévue avec au moins 12 à 16 mois de retard) risquent d’aggraver le déficit de capacités.

Les défis de capacité qui se profilent pour la marine américaine

Le remplacement des Ohio par les Columbia-Klasse ne suffira pas à combler rapidement le vide. Le programme de 12 sous-marins Columbia est estimé à 119,6 milliards d’euros, et le premier exemplaire coûtera plusieurs centaines de millions d’euros de plus que prévu. Parallèlement, il faut accélérer le développement des sous-marins Virginia-class Block V.

Mais il faudrait près de quatre unités Virginia-class Block V pour égaler la capacité d’un seul Ohio, chaque Virginia disposant de seulement 40 emplacements Tomahawk. La situation se complique encore avec le retrait simultané des croiseurs de la classe Ticonderoga, chaque croiseur ayant 122 cellules de lancement vertical (VLS). Ces sorties de service réduisent temporairement la puissance de frappe de l’US Navy, ce qui pose un vrai problème dans le cadre de la dissuasion indo-pacifique, en particulier face aux tensions géopolitiques.