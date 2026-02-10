Trump ouvre grand la porte : 80 000 tonnes de viande argentine en plus sur le marché américain

Le 6 février 2026, un décret signé par Donald Trump autorise les États‑Unis à importer 80 000 tonnes supplémentaires de viande bovine en provenance d’Argentine pour l’année 2026, confirme le journal La Voz. Le texte présente cette mesure comme une réponse à une offre locale jugée insuffisante, aggravée par des catastrophes naturelles et des perturbations du marché national, ce qui met une pression supplémentaire sur les prix de la viande.

Une hausse exceptionnelle des quotas d’importation

La décision porte la hausse des importations de viande bovine argentine à un niveau important : le quota annuel est multiplié par cinq pour atteindre 100 000 tonnes. Le décret concerne exclusivement l’Argentine et autorise une importation sans droits de douane.

Ce volume supplémentaire est réparti en quatre trimestres de 20 000 tonnes chacun, avec un démarrage le 13 février 2026 et une fin prévue le 31 décembre 2026. La Maison‑Blanche a détaillé cette répartition, et la Secrétairerie d’Agriculture des États‑Unis est chargée de surveiller l’approvisionnement interne en viande bovine maigre. Trump a expliqué que la mesure était nécessaire « en raison d’une catastrophe naturelle et d’une perturbation significative du marché national », un besoin renforcé par une forte réduction de la production locale.

Les États‑Unis ont traversé une série de difficultés environnementales qui ont fait chuter leur cheptel bovin à 86,2 millions de têtes en janvier 2026, un plancher historique. Parmi les causes :

plusieurs années de sécheresse ,

, des incendies de forêt ,

, et une réduction des pâturages.

Ces événements ont sérieusement réduit la disponibilité du bétail.

À cela s’ajoutent des restrictions sanitaires sur l’importation de bovins depuis le Mexique, liées à la détection du « gusano barrenador », qui ont contribué à la pénurie d’animaux dans les feedlots américains (les feedlots sont les parcs d’engraissement). Sous l’effet de ces facteurs, le marché américain a vu des hausses de prix importantes : la viande hachée a atteint 13,72 €/kg en décembre 2025, le niveau le plus élevé enregistré.

Ce que ça change pour l’Argentine

Pour l’Argentine, cette ouverture représente une belle opportunité économique. Pablo Quirno, le canciller argentin, a salué la décision en estimant qu’elle pourrait accroître les exportations argentines d’environ 744 millions d’euros. Selon les estimations du secteur, les recettes des exportateurs pourraient même dépasser 651 millions d’euros.

À titre de comparaison, par le passé l’Argentine exportait environ 45 000 tonnes vers les États‑Unis pour une valeur de 320,85 millions d’euros, ce qui illustre bien l’effet potentiel de ce nouveau quota.