Crise politique en vue ? Sébastien Lecornu laisse planer la menace d’une nouvelle démission

La politique française bouillonne depuis que Sébastien Lecornu reprend le poste de Premier ministre. Ce retour intervient après une période mouvementée marquée par la dissolution de l’Assemblée nationale et un gouvernement précédent qui n’a tenu que 14 heures. Emmanuel Macron a donc fait appel à Lecornu pour diriger un gouvernement libéré des clivages partisans.

Une démission surprise et un retour express

La démission soudaine de Sébastien Lecornu, annoncée lundi juste avant sa reconduction, a surpris tout le monde, y compris Emmanuel Macron. En effet, le président a appelé Lecornu le vendredi 10 octobre, aux alentours de 21h30, pour lui demander de reprendre les rênes du gouvernement. Dans une période où la stabilité institutionnelle est mise à rude épreuve, Lecornu expliquait : « J’ai démissionné lundi dernier car les conditions n’étaient plus remplies », illustrant son besoin d’un environnement propice à la gouvernance.

Il reste cependant ferme sur sa décision en précisant qu’il n’hésitera pas à démissionner de nouveau si la situation ne s’améliore pas. « Si les conditions n’étaient de nouveau plus remplies, je partirais. Je ne ferai pas n’importe quoi », a-t-il affirmé, insistant sur des principes qu’il ne veut pas transiger.

Les défis d’un gouvernement en cours de formation

Sébastien Lecornu a du pain sur la planche : il doit monter un nouveau gouvernement en un temps record et sous une pression intense. Plusieurs partis politiques ont déjà affiché leur intention de censurer ce nouveau cabinet. La liste comprend :

La France insoumise

le Parti communiste français

les Écologistes

le Rassemblement national

Par ailleurs, Les Républicains (LR) et l’Union des démocrates et indépendants (UDI) ont clairement indiqué qu’ils ne participeront pas à ce gouvernement.

Selon BFMTV, le Parti Socialiste (PS) menace aussi de recourir à la censure si on n’avance pas de manière significative sur la question des retraites. La coalition fragile, souvent appelée « socle commun », qui était au pouvoir depuis la dissolution estivale de l’Assemblée nationale en 2024, montre déjà des signes évidents de désaccords internes.

Des réactions politiques bien variées

Les tensions se font sentir chez les Républicains, notamment avec Bruno Retailleau, qui rejette fermement l’idée de participer au gouvernement en place. Il insiste sur la nécessité de consulter les adhérents LR avant toute décision définitive. Dans ce climat tendu, Gérard Larcher, président du Sénat, et Bruno Retailleau figurent parmi les opposants les plus virulents, tandis que des mesures fiscales sont envisagées pour stabiliser l’économie.

Certaines voix, comme celle de Laurent Wauquiez, appellent à la détente : « Notre devoir c’est de ramener de l’apaisement ». Tandis que Dominique de Villepin critique vigoureusement la situation en rétorquant que « La stabilité, ça commence avec un budget » et que « La politique macroniste a fait faillite ».

Vers un gouvernement « plus libre »

Dans ce climat compliqué, plusieurs noms circulent pour rejoindre le prochain gouvernement. On parle notamment de Laurent Nuñez pour l’Intérieur, Anne Levade pour la Justice, Roland Lescure pour Bercy et Jean-Noël Barrot pour le Quai d’Orsay. Sébastien Lecornu souhaite mettre sur pied un « gouvernement plus libre » en précisant que ses membres ne se présenteront pas à l’élection présidentielle de 2027, tout en envisageant une consultation citoyenne pour les réformes à venir.