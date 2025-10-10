Scandale après la démission de Lecornu : des ministres touchent une fortune pour quelques heures de travail

La scène politique française a pris un sacré coup avec la démission inopinée de Sébastien Lecornu. Le premier ministre a quitté ses fonctions seulement 15 heures après la formation de son gouvernement (Journal officiel), provoquant un effet domino rapide dans tout le milieu politique. Le président Emmanuel Macron a validé sa décision sans tarder, et les ministres nommés dimanche soir ont, eux aussi, présenté leur démission dès lundi matin, plongeant le pays dans une période d’incertitude sur la suite immédiate des événements.

Indemnités pour les ministres qui passent le relais

Bercy a confirmé à BFMTV que les ministres sortants toucheront une indemnité de fin de fonctions correspondant à trois mois de salaire, soit environ 28 000 € brut chacun. Pour information, le salaire mensuel d’un ministre s’élève à environ 10 000 € brut (ce montant inclut les indemnités de résidence et de fonction). Comme ils n’ont tenu leurs fonctions que quelques heures, leur salaire sera calculé au prorata, et ils ne toucheront ainsi qu’une somme de quelques centaines d’euros.

Cette indemnité des anciens ministres est toutefois soumise à des conditions strictes. En effet, selon l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, modifiée en 2013, elle ne sera versée que si les ministres ne se lancent pas dans une autre activité rémunérée après leur départ. De plus, s’ils retrouvent un siège de député(e) à l’Assemblée nationale, ils ne pourront pas en bénéficier.

Ce qui est demandé pour toucher l’indemnité

Pour pouvoir percevoir cette indemnité, les ministres doivent déclarer « tout ou partie de leur patrimoine ou de leurs intérêts » auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ils disposent d’un délai de deux mois après leur nomination pour effectuer ces déclarations. Par ailleurs, Bercy a précisé que les ministres pourront profiter des avantages accordés aux anciens Premiers ministres.

Il est à noter que ces avantages ne sont pas accordés à vie. La voiture de fonction, le cabinet et le logement de service, par exemple, ne restent plus accessibles dès la nomination du nouveau gouvernement. Seuls les anciens Premiers ministres bénéficient encore de facilités temporaires, lesquelles seront restreintes par décret à partir du 1er janvier 2026.

Qui est concerné et comment les affaires sont gérées

Dans cette tourmente, plusieurs personnalités sont directement touchées par la démission, notamment Éric Wœrth, Roland Lescure, Marina Ferrari, Mathieu Lefèvre et Naïma Moutchou, qui retrouvent toutes un siège de député(e). Rachida Dati reprend son mandat de maire du 7ᵉ arrondissement de Paris, tandis que Bruno Retailleau continue son parcours en tant que sénateur de Vendée.

Même si les ministres démissionnaires restent en charge des affaires courantes, leurs prérogatives se cantonnent aux situations d’urgence. Ils ne peuvent lancer aucun nouveau projet de loi, même s’ils gardent la possibilité de signer des décrets.

Qui débarque dans le nouveau gouvernement

Malgré tout ce remue-ménage, le gouvernement accueille de nouveaux visages :

Bruno Le Maire aux Armées et Anciens combattants

aux Armées et Anciens combattants Roland Lescure à l’Économie, Finances et Souveraineté industrielle et énergétique

à l’Économie, Finances et Souveraineté industrielle et énergétique Naïma Moutchou à la Transformation et Fonction publiques, Intelligence artificielle et Numérique

à la Transformation et Fonction publiques, Intelligence artificielle et Numérique Éric Woerth à l’Aménagement du territoire, Décentralisation et Logement

à l’Aménagement du territoire, Décentralisation et Logement Marina Ferrari aux Sports, Jeunesse et Vie associative

aux Sports, Jeunesse et Vie associative Mathieu Lefèvre, chargé des Relations avec le Parlement

À noter, Bruno Le Maire est le seul parmi ces nouveaux venus à ne pas détenir actuellement de mandat parlementaire, ce qui lui permet de choisir d’accepter ou non l’indemnité de départ.