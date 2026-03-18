Impôt sur les revenus 2026 : ce qui attend les contribuables en avril

La prochaine campagne de déclaration des revenus 2026 s’ouvrira dans quelques semaines avec un cadre globalement inchangé, mais des ajustements qui peuvent peser sur la facture fiscale. Date d’ouverture, fonctionnement du barème, marges d’optimisation : tour d’horizon des points clés à connaître.

Une déclaration à anticiper dès le mois d’avril

Le calendrier fiscal est désormais fixé. La déclaration des revenus perçus en 2025 pourra être effectuée à partir du 9 avril 2026. C’est ce qu’a annoncé la Direction générale des finances publiques (DGFiP) à Ouest-France, confirmant ainsi une organisation proche des années précédentes.

La période déclarative s’étalera ensuite jusqu’à la fin du printemps, avec des échéances différenciées selon les départements. La télédéclaration reste la règle pour la majorité des contribuables, le format papier étant désormais réservé à des situations spécifiques.

Un point souvent méconnu mérite d’être rappelé : il est possible de modifier sa déclaration après l’avoir validée. Cette correction en ligne reste accessible pendant toute la durée de la campagne, ce qui permet d’éviter certaines erreurs pénalisantes.

Barème, inflation et seuil d’imposition : ce qui change concrètement

L’un des éléments les plus sensibles pour les ménages reste le barème de l’impôt sur le revenu. En 2026, celui-ci a été ajusté pour tenir compte de l’inflation, à hauteur de 0,9%.

Ce choix vise à éviter que des contribuables ne deviennent imposables uniquement en raison de la hausse des prix. Le débat avait été particulièrement vif, l’hypothèse d’un gel du barème ayant été envisagée. Une telle mesure aurait eu pour conséquence d’élargir le nombre de foyers imposés.

Dans les faits, le seuil d’entrée dans l’impôt évolue. « le seuil d’entrée dans l’impôt est fixé à 17.604 euros de revenu fiscal annuel pour une personne seule », peut-on lire dans Ouest-France. Cela correspond à un niveau de revenu relativement proche du salaire médian pour une personne seule.

Le système reste basé sur une progressivité par tranches, allant jusqu’à 45% pour les revenus les plus élevés. Concrètement, cela signifie que seule la part des revenus dépassant chaque seuil est imposée au taux correspondant.

le barème revalorisé pour 2026 s’articule autour des seuils suivants :

0% jusqu’à 11.600 euros

11% de 11.601 à 29.579 euros

30% de 29.580 à 84.577 euros

41% de 84.578 à 181.917 euros

45% au-delà de 181.917 euros

Ces seuils, ajustés pour tenir compte de l’inflation, permettent de limiter les effets de bascule dans une tranche supérieure pour les contribuables dont les revenus ont simplement suivi la hausse des prix.

Frais réels, dons, crédits d’impôt : des choix qui pèsent sur la facture

Au moment de remplir leur déclaration, les contribuables disposent de plusieurs leviers pour ajuster leur imposition. Encore faut-il les connaître et les utiliser à bon escient.

Le premier arbitrage concerne les frais professionnels. Par défaut, l’administration applique un abattement de 10%. Mais dans certains cas, notamment pour les salariés effectuant de longs trajets ou supportant des dépenses élevées, il peut être plus avantageux d’opter pour les frais réels.

Ce choix nécessite toutefois de conserver l’ensemble des justificatifs et d’évaluer précisément les dépenses engagées.

D’autres dispositifs permettent également de réduire l’impôt dû :

les dons aux associations, qui ouvrent droit à des réductions fiscales

les pensions alimentaires versées, sous conditions

certaines dépenses du quotidien éligibles à des crédits d’impôt

Ces mécanismes, souvent sous-utilisés, peuvent pourtant avoir un impact significatif sur le montant final.

Déclaration préremplie : attention aux erreurs fréquentes

La simplification des démarches, avec la généralisation de la déclaration préremplie, ne supprime pas le risque d’erreur. Bien au contraire.

Les contribuables doivent vérifier avec attention les informations déjà renseignées par l’administration, notamment en cas de changement de situation personnelle ou professionnelle.

Les revenus complémentaires, issus par exemple d’activités annexes ou de plateformes numériques, doivent également être déclarés avec précision.

Enfin, l’oubli de certains éléments ou une mauvaise interprétation des règles fiscales peut conduire à un redressement. Dans un contexte où les contrôles sont automatisés, la vigilance reste donc de mise.