Mauvaise surprise en vue ? Le taux du Livret A pourrait bientôt chuter

Le Livret A, le placement préféré des Français, pourrait voir son taux d’intérêt descendre à 1,5 % à partir du 1er février 2026, selon Capital. En seulement un an, son rendement serait divisé par deux. Pour ceux qui dépendent de ce placement pour préserver leur pouvoir d’achat face à l’inflation, la nouvelle est lourde de conséquences. Quels éléments poussent à cette réduction et comment cela va-t-il affecter vos finances personnelles ?

Comment le taux du Livret A a évolué

Le taux du Livret A a connu plusieurs ajustements ces derniers temps. Jusqu’au 1er février 2025, il était fixé à 3 %. Puis, une première baisse l’a ramené à 2,4 % dès cette date. Le 1er août 2025, une nouvelle réduction a permis d’atteindre 1,7 %. Si la tendance se poursuit avec une projection de 1,5 % pour février 2026, il s’agit d’une baisse notable pour les épargnants.

Ces ajustements semestriels sont décidés selon un calcul précis. Le taux est révisé tous les six mois – le 1er février et le 1er août – et il dépend de la moyenne de l’inflation hors tabac ainsi que des taux interbancaires (€str) enregistrés durant le semestre précédent.

Les données qui font la différence

Pour comprendre cette baisse potentielle, il faut regarder les chiffres économiques. La période de référence pour la prochaine révision va de juillet à décembre 2025. Pendant cette période, l’Insee a mesuré une inflation hors tabac de 0,9 % en juillet, 0,8 % en août et 1,1 % en septembre. Les prévisions indiquent que l’inflation devrait se stabiliser autour de 1,1 % pour la suite de l’année.

De son côté, les taux interbancaires étaient de 1,927 % au 14 octobre 2025, sans qu’on prévoie une baisse immédiate des taux directeurs décidée par la Banque centrale européenne (BCE). L’ensemble de ces éléments fait envisager une légère hausse des prix à environ 1,017 % sur cette période.

Ce que cela signifie pour votre épargne

La baisse du taux du Livret A se traduira directement par une diminution du rendement pour les épargnants français. Avec un Livret A rempli au plafond légal de 22 950 euros, un taux de 1,5 % rapporterait environ 28,7 euros par mois. À l’heure actuelle, avec un taux de 1,7 %, ce même placement rapporte 32,51 euros par mois. Autrement dit, il y aurait une différence d’environ 3,8 euros par mois, soit près de 46 euros par an.

Les épargnants sont encouragés à maximiser leurs gains avant cette échéance.

Ce changement n’affectera pas uniquement le Livret A, car il devrait aussi se répercuter sur le taux du Livret d’épargne populaire (LEP), qui est souvent ajusté en fonction des variations du Livret A.