Une femme de plus de 80 ans s’est servie d’un morceau d’ambre de 3,5 kg comme cale-porte pendant des décennies, sans savoir qu’il valait 1 million d’euros

Pendant des années, une pierre rouge de 3,5 kilogrammes a servi de cale-porte dans la chambre d’une femme âgée du nord de la Roumanie. À sa mort, en 1991, des tests ont révélé qu’il s’agissait en réalité d’un bloc de résine fossilisée, vieux de 38,5 millions à 70 millions d’années.

Avant cette découverte, l’objet avait pourtant échappé à des cambrioleurs. Lors d’un vol commis à son domicile, les malfaiteurs avaient emporté ses bijoux en or mais laissé la lourde pierre sur place, ignorant tout de sa valeur. C’est seulement après le décès de la propriétaire qu’un parent ayant hérité de la maison a flairé l’anomalie : le poids inhabituel du caillou ne collait pas avec un simple galet de rivière.

La femme l’avait ramassé des années plus tôt dans le lit d’un cours d’eau près de Colți, un petit village du comté de Buzău, dans les contreforts des Carpates, une région où l’érosion met régulièrement au jour des gisements bruts d’ambre.

Les autorités roumaines ont récupéré l’objet et l’ont envoyé pour examen à des spécialistes du History Museum de Cracovie, en Pologne. Leur verdict a confirmé les soupçons familiaux : il s’agissait bien d’ambre authentique, daté entre 38,5 millions et 70 millions d’années. Avec ses 3,5 kilogrammes, le bloc compte parmi les plus grandes pépites d’ambre intactes jamais découvertes, la plupart des morceaux trouvés dans la nature ne pesant que quelques grammes.

Le spécimen est conservé au Buzău County Museum, classé trésor national protégé, et exposé au public depuis 2022. Les reportages évoquent fréquemment une valeur d’un million d’euros. Daniel Costache, directeur du musée, a néanmoins fait valoir que si des estimations de marché circulent, l’importance scientifique et culturelle de l’objet reste, elle, difficile à chiffrer. L’information provient d’un rapport publié en septembre 2024 par le journal EL PAÍS.

Une résine devenue pierre rouge sombre

L’ambre se forme lorsque la résine collante suintant d’arbres anciens s’enfouit dans des sédiments puis durcit chimiquement sur des millions d’années. Contrairement à la sève, qui transporte l’eau et les nutriments dans l’arbre, la résine sert de barrière protectrice : elle scelle les blessures de l’écorce et repousse maladies et insectes.

Dans la région de Buzău, d’anciennes forêts de conifères en ont produit en abondance ; les rivières ont ensuite charrié la matière durcie vers des lits sédimentaires, formant les gisements exploités autour de Colți depuis les années 1920.

Les habitants appellent cet ambre régional « chihlimbar », tandis que les minéralogistes le nomment rumanite, du nom de la variété classifiée par le géologue Oscar Helm pour la distinguer des autres ambres. On ne la trouve nulle part ailleurs dans le monde. Elle se reconnaît à ses teintes profondes, rouge foncé, brun, presque noir, bien plus sombres que l’ambre balte habituel.

La taille du bloc intéresse les géologues à plusieurs titres. La résine en écoulement piège parfois des insectes anciens, des spores végétales ou des bulles d’air, préservant des structures délicates en trois dimensions. Ses signatures chimiques permettent aussi de reconstituer les espèces d’arbres et les climats de l’Europe ancienne. Contrairement aux fossiles classiques, aplatis sous des couches de roche, l’ambre durci protège la matière organique de toute compression.

Le musée n’a pour l’instant publié aucune analyse complète des inclusions internes de l’ancien cale-porte.