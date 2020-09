Le projet, annoncé en janvier, représente un enjeu de souveraineté industrielle pour la France, pour l'Allemagne (Opel, filiale allemande de PSA, est impliquée) et au-delà, pour l'Europe. Le vieux continent est actuellement un nain en matière de fabrication de batteries pour les véhicules électriques : il ne pèse qu'1% de la production mondiale face à la Chine, à la Corée du Sud et au Japon qui en sont les champions. Or, la batterie représente un tiers de la valeur d'une voiture électrique, et la demande en Europe ne cesse d'augmenter, en raison notamment du renforcement des normes environnementales.



Total et PSA vont donc créer une co-entreprise détenue à parité, baptisée ACC (Automotive Cells Company), qui sera dirigée par Yann Vincent, ex-directeur industriel du constructeur automobile. Renault doit rejoindre le projet dans un deuxième temps. Le projet comprend déjà un centre de recherche et développement à Bordeaux, ainsi qu'un site de production pilote basé à Nersac, en Charente. Les batteries lithium-ion « de haute performance » seront fabriquées en série à Douvrin (Nord), puis à Kaiserslautern en Allemagne.