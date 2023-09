Les puffs : vers une interdiction en 2024

Les puffs, aux saveurs qui ont bien peu en commun avec le tabac et, surtout, au packaging très « jeune », ont été introduites en France fin 2021. Ces dispositifs, qui coûtent entre 8 et 12 euros pour 500 bouffées, sont particulièrement préoccupants car ils ciblent les adolescents.



Bien que la cigarette électronique soit déjà interdite aux mineurs, les puffs, avec leurs saveurs sucrées et leurs designs séduisants, restent un sujet de préoccupation majeure. Les jeunes s’en procurent sans trop de difficultés. Or, selon le gouvernement et certains spécialistes, la puff serait une porte d’entrée vers le tabagisme classique. Et donc vers les risques pour la santé qu’il implique.