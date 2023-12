Paris, capitale des logements inoccupés ?

En comparaison nationale, Paris se distingue par son taux élevé de logements inoccupés, suivi de près par Grenoble et Nancy avec respectivement 17% et 16%. Au total, 128 000 sont totalement inoccupés et 134 000 sont des résidences secondaires ou professionnels. Mais ce n'est pas vraiment nouveau, seulement 18 600 des 128 000 logements inoccupés le sont depuis deux ans



Pour contrer ce phénomène, la Ville de Paris envisage de remettre sur le marché locatif plus de 100 000 logements. Une proposition de loi, débattue à l'Assemblée Nationale, vise à décourager les locations meublées touristiques illégales et à favoriser la mise en location de ces logements, notamment par une augmentation des taxes sur les résidences secondaires.