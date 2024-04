L’impressionnisme, une réponse artistique à un monde en évolution

La modernité issue d’un monde en plein bouleversement



Dans cette fin du XIXe siècle, après les épisodes dramatiques de la guerre franco-prussienne, de la chute du Second Empire et de l’épisode sanglant de la Commune, Paris a besoin de retrouver son prestige et son aura artistique. C’est au cœur du quartier neuf de l’Opéra, au 35 boulevard des Capucines, qu’a lieu la première exposition « impressionniste », dans les anciens ateliers du célèbre photographe Nadar au cœur de ce nouveau quartier redessiné par Haussmann et Garnier dont l’Opéra est inauguré en 1875.



Les cimaises du musée d’Orsay ont repris la couleur brun rouge de cette première exposition. La vie moderne y est présente et joyeuse, La Ballerine et La Parisienne de Renoir, sont peints avec gaité et la vivacité de la touche en désarçonne plus d’un. Degas nous introduit dans le rythme de la danse et dans la vie des coulisses et des répétitions. Monet prend de la hauteur avec le Boulevard des Capucines pour évoquer le rythme incessant des voitures et des piétons. Cézanne choque par le sujet et la facture esquissée de sa moderne Olympia. On mesure le choc d’une peinture qui semble être, par ses sujets et sa technique, une atteinte au bon goût, ce goût qui prône au contraire une technique lisse et un pinceau invisible, des sujets sérieux tirés de la Bible ou de la mythologie. Mais le Salon de 1874, c’est vingt-quatre salles de peinture, «des tableaux, toujours des tableaux» soupire Zola, critique d’art, des tableaux « orientalistes », des paysages et des portraits, « des salles longues comme de Paris en Amérique » où triomphe Gérome « devant L’Éminence grise, soignée comme une peinture chinoise exécutée sur laque, si proprement faite que la foule se pâme », se désole Zola.



Chaque espace, son accrochage, au Salon, un mélange des techniques qui était alors pratiquée, gravures, dessins, sculptures et peintures cohabitent sur plusieurs niveaux. Les Indépendants préfèrent un accrochage plus aéré.

Mais les lignes bougent et l’art officiel accueille une certaine modernité. Manet invité à rejoindre les indépendants refuse de quitter le Salon, seul lieu de consécration artistique ; le jury accepte en 1874 Le Chemin de fer, œuvre d’une grande modernité, par son sujet et par ce traitement inhabituel qui accorde plus d’importance à un nœud de robe qu’à un visage « un des rares peintres originaux dont notre école puisse se glorifier » affirme Zola, admiratif.