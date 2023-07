Doctolib : une nouvelle messagerie sécurisée patient-praticien

L'ère numérique a transformé notre manière de communiquer, et le domaine médical n'est pas en reste. Doctolib, en intégrant une nouvelle fonctionnalité de messagerie sécurisée, s'inscrit dans cette dynamique d'innovation. Cette messagerie offrira aux patients une interface intuitive pour échanger avec leurs médecins, sans les contraintes des méthodes traditionnelles. Mais aussi, et surtout, une manière pour le médecin de communiquer avec ses patients.



Mais au-delà de la simple communication, cette messagerie a une vocation plus large. Elle vise à faciliter certaines démarches médicales, comme le renouvellement d'ordonnances, évitant ainsi des déplacements inutiles. De quoi libérer du temps pour les médecins, souvent débordés. Toutefois, il est essentiel de comprendre que cette plateforme n'est pas conçue pour remplacer les consultations physiques ou répondre aux urgences.