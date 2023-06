Entretien avec Adrien Lhommedieu, photographe-réalisateur

Adrien Lhommedieu : La Quête de l'Intemporel à travers la Photographie



Adrien Lhommedieu, dans son art, cherche à s'échapper du cours linéaire du temps, à créer des photographies qui transcendent les époques. Son objectif : ne laisser aucune empreinte temporelle apparente sur ses œuvres, pour leur conférer un halo d'éternité. Il y parvient en privilégiant le naturel, demandant à ses modèles de renoncer aux bijoux, accessoires ou maquillage, qui pourraient trahir une époque particulière. L'immortalité du moment passe également par le choix des décors. Préférant les espaces naturels, en particulier les côtes maritimes, il se tourne vers les endroits qui ne portent pas l'empreinte spécifique d'une époque. En créant des œuvres indéfinissables dans le temps, Adrien Lhommedieu suscite une interrogation : sont-elles du milieu du 20e siècle, de la fin du 19e ou d'aujourd'hui ? L'indéfinissable est précisément ce qu'il recherche. Les photographies d'Adrien Lhommedieu capturent un instant de grâce figé dans le temps, une mise en scène discrète qui donne l'impression d'un moment éternel. Ainsi, il aspire à ce que ses œuvres soient perçues comme intemporelles, même des décennies plus tard.



"La Fusion de la Cinématographie et de la Photographie : Les Récits Visuels d'Adrien Lhommedieu"



La photographie argentique et la réalisation cinématographique cohabitent harmonieusement dans la pratique artistique du photographe. Sa passion pour la photographie a aiguisé sa perception de la composition, de la forme, des couleurs et de la géométrie dans son travail de réalisateur. En manipulant l'environnement du studio, il a maîtrisé l'art de raconter des histoires et de dresser des portraits à partir de simples fonds noirs et de modèles. Cette expérience a grandement renforcé sa capacité à guider ses sujets, en orientant non seulement leur positionnement physique, mais aussi en cherchant à évoquer une étincelle dans leur regard ou leur attitude. Cette direction d'acteurs est essentiellement technique en photographie, alors qu'elle est davantage émotionnelle dans la réalisation cinématographique. Influencé par les géants du cinéma classique tels que Bergman, Tarkovski et Kurosawa, Adrien Lhommedieu transpose ces émotions dans ses images et s'inspire de leurs techniques pour nourrir son propre travail photographique. Cette interaction entre la photographie et la réalisation est une composante essentielle de sa vision artistique.



"Surmonter les Défis d'Être à la Fois Photographe et Réalisateur : Le Double Rôle d'Adrien Lhommedieu"



Le travail simultané de réalisateur et de photographe d'Adrien Lhommedieu n'est pas sans défis. Lorsqu'il guide des non-acteurs, la clé est d'établir un sentiment de sécurité et une communication claire, permettant aux sujets de se détendre et de se sentir guidés. Bien que cette concentration intense sur la direction des sujets soit cruciale pour capturer les photos désirées, il admet que cela peut être technique et exigeant. En photographie, la focalisation se fait sur la gestuelle et le placement, tandis que dans le cinéma, il est essentiel de déceler l'intention qui se cache derrière chaque scène ou plan. Par exemple, lors de la réalisation d'une série, il a amené des acteurs à narrer un cauchemar face à la caméra, une tâche nécessitant une immersion émotionnelle pour transmettre les sensations de l'horreur aux spectateurs. La communication, la confiance et l'écoute sont des éléments fondamentaux pour maintenir ce lien émotionnel, même dans les moments les plus stressants.



"Patience et Présence: L'Impact de l'Argentique sur la Pratique de Réalisateur d'Adrien Lhommedieu"



Adrien Lhommedieu attribue à la photographie argentique son acquisition de patience - un trait précieux qu'il a également transféré à sa pratique de réalisateur. Il a toujours valorisé la patience dans son travail avec les modèles, préférant organiser des "promenades photographiques" plutôt que des séances photo traditionnelles. Ces promenades, qui se déroulent dans des paysages naturels et sont ponctuées de conversations et d'inspirations spontanées, permettent non seulement de créer des souvenirs dans l'esprit des modèles, mais aussi dans le sien. Elles chargent chaque photo d'une émotion et d'un souvenir particulier. Cela demande du temps et de la patience - Adrien Lhommedieu n'est pas du genre à demander à ses modèles de venir, de poser pendant 20 minutes et de repartir. Il consacre au moins 2 à 3 heures à chaque séance, privilégiant des interactions riches et significatives.



"Forger des Liens Émotionnels Forts : L'Approche du Réalisateur et Photographe Adrien Lhommedieu sur les Plateaux de Tournage"



Adrien Lhommedieu souligne l'importance de maintenir un lien émotionnel fort avec les acteurs, que ce soit lors d'une séance photo ou sur un plateau de film, même dans les moments de haute tension. Il reconnaît que les tournages peuvent être intenses et stressants pour diverses raisons, mais il est impératif que les acteurs restent à l'abri de ce stress afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur l'incarnation de leur personnage. Dans ces moments de tension, il se concentre sur son interaction avec les acteurs, tout en comptant sur une équipe de confiance pour gérer les éventuels problèmes qui peuvent survenir. Il souligne l'importance de rester en communication constante avec son équipe et de maintenir un équilibre entre la concentration sur le film et la gestion du tournage.



Informations pratiques et actualités :



Vernissage de l’exposition « Longtemps, j’ai regardé la mer » le 1er juillet 2023 à 11h à la médiathèque de Berck-sur-Mer (50 Rue Gabriel Peri).

Restrospective des films du réalisateur le 30 juillet à 20h au cinéma Cinos de Berck-sur-Mer : Lila & Valentin, Deviens et Duplicata.

Exposition « Longtemps, j’ai regardé la mer », juillet-août 2023. Lieux : médiathèque de Berck-sur-Mer, médiathèque d’Attin, médiathèque de Rang-du-flier, médiathèque de Conchil-le-temple.

Avant-première française de Duplicata, court-métrage fantastique, le 29 juin 2023 à 20h au cinéma Comme une image à Saint-Ouen.