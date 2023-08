Le smartphone : une dépense importante pour les Français

La fidélité des Français à leur opérateur est impressionnante : 70% n'ont pas ressenti le besoin de changer depuis plus de deux ans. Cependant, cette loyauté a un prix. En moyenne, un Français débourse 22 euros chaque mois pour son forfait. Et chez les jeunes, ce montant s'envole à 31 euros, selon l’Observatoire E.Leclerc qui a dévoilé son étude le 28 août 2023.



Mais pourquoi une telle dépense ? Est-ce le charme des SMS illimités ou la promesse d'une meilleure couverture réseau ? Quoi qu'il en soit, face à des contraintes financières, nombreux sont ceux prêts à faire des sacrifices ailleurs pour garder ce précieux lien technologique. Et ce alors que l’usage réel des données mobiles est pour la très grande majorité des personnes bien inférieur à la quantité de data fournie par le forfait.