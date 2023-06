Arrêts de travail : les médecins généralistes face à l’Assurance maladie

MG France, dans le communiqué de presse publié le 16 juin 2023, s'interroge sur les véritables raisons de l'augmentation des arrêts de travail. Le syndicat se demande si cette hausse est due à un changement de pratiques médicales ou si elle est liée à des facteurs sociétaux, tels que le vieillissement de la population et les pressions sur la productivité.", alors qu'ils sont déjà confrontés à de nombreuses contraintes, notamment une baisse de leurs effectifs et des lois de plus en plus coercitives.MG France souligne également que la pression actuelle sur les médecins généralistes est telle qu'il est difficile de les soupçonner de complaisance envers des patients exigeants. Le syndicat condamne fermement cette politique de mise en cause très large de la profession, qu'il considère comme une pression psychologique supplémentaire et inutile.Néanmoins,Le Medef a par ailleurs souligné l’inquiétude des entreprises à ce sujet, alors que le recrutement est compliqué.