Les Arpents du Soleil: un vignoble normand dans la cour des grands

Le domaine n’est pas là par hasard. Pour faire un grand terroir viticole il faut 3 éléments : une géologie et un sol d’exception ; un microclimat chaud et sec ; et des pratiques humaines.

Le domaine est situé dans le Bassin parisien, qui est constitué d’une superposition de dépôts calcaires concentriques. Plus on s’éloigne du centre, plus les couches affleurantes sont anciennes. C’est sur l’une d’entre elles, appelée le Bathonien Supérieur, que se situe le domaine. Cette situation géologique exceptionnelle est due à un effondrement de sol qui a créé une colline exposée sud-est en plein Cœur de la plaine céréalière de Caen ; dans le reste de la Normandie, cette couche est enfouie sous des mètres de sédiments. Or, ce calcaire est le même que celui de la Côte de Nuit en Bourgogne, puisque nous sommes diamétralement opposés à la Bourgogne par rapport au centre du bassin parisien…

Pour l’aspect climatique, le domaine ne reçoit que 600mm par an - soit moins que les vignobles de Bourgogne. Cela s’explique par la présence, à l’ouest du domaine, du relief de la « Suisse Normande », sur lequel se crée un effet de Foen. En passant par-dessus ce relief, les masses d’air humide refroidissent, créant des précipitations abondantes. En redescendant, l’air s’est déshumidifié et se réchauffe alors d’autant plus vite. Ainsi, arrivé sur la colline, le vent est sec et les nuages peu menaçants.

Quant aux pratiques, le fondateur du domaine s’est formé auprès des plus grands en Bourgogne, en Alsace, et dans la Loire. Il a commencé de manière expérimentale avec 0.5hectare en 1995, lorsqu’il y avait encore des droits de plantation. C’est dans un cadre posé par le ministère de l’agriculture que les bonnes pratiques culturales ont été définies, et les cépages adaptés.