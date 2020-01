« Gilets jaunes », grève contre la réforme des retraites : comment s'en sortent l'hôtellerie et les musées ?

Les musées aussi ont souffert des mouvements des « gilets jaunes » et contre la réforme des retraites. Le musée Pompidou a enregistré une fréquentation de 3,2 millions de visites, soit une baisse de 8%. Le Louvre accuse un recul de 5,8% à 9,6 millions de visiteurs, mais le musée explique que ce chiffre est la conséquence de sa politique visant à mieux réguler les flux.



D'autres musées font bien mieux comme celui d'Orsay (+11% à 3,6 millions de visiteurs), la Cité des sciences et de l'industrie (+8%) et le Palais de la découverte (+15%). Depuis le début de la grève en décembre, la fréquentation des musées parisiens chute drastiquement : Pompidou essuie une baisse de 40%, le Grand Palais -25%, les musées de la Ville de Paris -50%.