« Paros vu de la mer », une escapade idyllique dans les Cyclades pour parler des rencontres amoureuses sur la toile.

Valérie Rose Benoit, votre roman « Paros vu de la mer » traite de l’impact du virtuel dans les relations amoureuses. Comment vous est venue l’idée de cette fiction ?

Nous assistons aujourd’hui à une véritable révolution des relations amoureuses et l’intrusion des nouvelles technologies dans nos intimités n’est probablement pas indifférente à ce phénomène sociétal. J’avais envie de mieux comprendre ces nouveaux phénomènes et ai choisi de le passer à la loupe en partant d’une rencontre entre les deux personnages principaux, Édouard et Laura, qui se sont contactés via un site spécialisé. Les protagonistes échangent des messages et des photos pendant deux mois sur Whatsapp et prévoient, finalement, de se donner rendez-vous à Paros sur un voilier, et d’y passer un temps défini ensemble, une semaine. En mettant le focus sur la mise en récit des différentes étapes, ma démarche a été de pouvoir appréhender quels pouvaient être les effets psychiques de ce mode de rencontre avant, pendant, après, et même longtemps après.

L’une de mes hypothèses est que le virtuel représente un espace entre l’imaginaire et le réel et qu’il peut, à ce titre, participer activement à la construction d’illusions, particulièrement au début d’une relation qui contient, par nature, une part de jeu et de faux-semblants propres à la séduction. Aussi, quand le virtuel se cumule aux chimères, la relation devient floue et source de quiproquos, même quand le contrat de base est clair et sincère comme c’est le cas dans cette fiction.