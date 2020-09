1.475 postes supprimés chez Auchan

Auchan Retail France veut continuer à s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs, qui se sert autant de son smartphone que de sa voiture pour faire ses courses. Dans le cadre de la « deuxième phase » de son plan de transformation, l'enseigne nordiste a annoncé un plan de départs qui touchera 1.475 postes. « Ce projet aboutirait à la suppression nette de 1088 emplois actuellement occupés (1.475 postes seraient supprimés, dont 10 vacants, et 377 postes seraient créés) », explique le groupe qui cherche à adapter son organisation aux nouvelles attentes des consommateurs et des citoyens.



Auchan précise dans le communiqué que le métier d'hôte et d'hôtesse de caisse n'est « pas concerné » par ces suppressions d'emploi. En revanche, l'atelier de découpe de viande basé à Lieusaint, dans la Seine-et-Marne, va fermer : il emploie 57 personnes. Par ailleurs, l'entreprise va fermer 9 de ses 11 centres de réparation d'appareils informatiques ; seuls ceux d'Aubagne et de Trappes seront maintenus. Auchan estime en effet que la numérisation du service après-vente permet de renforcer l'autonomie des clients dans la prise en charge. L'enseigne a également observé un recul du marché de l'électronique grand public, entraînant une baisse d'activité de 45% du SAV en dix ans.