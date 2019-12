10% des Français détiennent 50% du patrimoine

L’institut estime que le patrimoine est réparti de manière beaucoup plus inégalitaire que les revenus. En effet, les revenus maximums des ménages les 10% les plus riches ne sont « que » 4,6 fois supérieurs à ceux des ménages les plus pauvres. Mais le patrimoine des premiers est 160 fois supérieur à celui des seconds. Les 10% des ménages les plus pauvres n’ont, selon l’Insee, qu’un patrimoine de 3.800 euros.



Ce montant est lié à la nature du patrimoine composé essentiellement, pour les ménages les plus pauvres, de « patrimoine résiduel » comme une voiture, des bijoux ou encore l’équipement de la maison. Il représente, chez les ménages les moins favorisés, 71% du patrimoine total alors qu’il ne représente que 8% du patrimoine des ménages en France en moyenne.