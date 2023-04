100.000 emplois pourraient disparaître dans le secteur du bâtiment

Panique dans le logement neuf. Une étude de la Fédération française du bâtiment (FFB) indique que les ventes de maisons neuves ont chuté de près d'un tiers entre mars 2021/février 2022 et mars 2022/février 2023. Quant aux appartements neufs, les ventes ont reculé de 16% sur la même période. La FFB a fait ses comptes, et il ressort que le marasme pourrait se prolonger au vu du contexte macro-économique. Résultat : le secteur pourrait détruire 100.000 emplois d'ici 2025.



Plusieurs facteurs expliquent la chute brutale des transactions : l'inflation des prix a un impact important sur le coût de l'énergie et des matériaux et les terrains constructibles sont de plus en plus rares. Les acheteurs sont obligés de payer plus cher leurs logements, et ils ne sont pas aidés par les taux des crédits immobiliers en forte hausse. La FFB observe une « forte progression des annulations de ventes », en raison principalement de la « contraction du marché du crédit ».