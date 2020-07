100 euros de plus pour l'allocation de rentrée scolaire

Le ministère des Solidarités a annoncé que l'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée dès le 4 août à la Réunion et à Mayotte, puis le 18 août dans les autres DOM ainsi qu'en métropole. Trois millions de familles vont en bénéficier cette année, et comme l'a annoncé Jean Castex durant son discours de politique générale, la prime sera revalorisée de cent euros afin de répondre aux conséquences sociales de l'épidémie de coronavirus. Ce sera une aide appréciable pour tous les bénéficiaires, puisque cette aide peut se monter jusqu'à 500 euros pour un lycéen.



Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, a fait valoir que l'allocation de rentrée scolaire était une mesure de solidarité pour les enfants, « afin qu'ils puissent reprendre l'école avec tout ce qu'il leur faut dans la trousse et dans le cartable pour bien apprendre ». Les écoles rouvriront en septembre, à moins qu'une deuxième vague de coronavirus ne force les établissements à fermer de nouveau.