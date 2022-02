110 suppressions de postes chez Leboncoin

Le groupe norvégien Adevinta, propriétaire de Leboncoin, peut remercier sa filiale française qui exploite aussi les sites de L'Argus et Locasun. L'activité hexagonale de l'entreprise pèse en effet très lourd dans les comptes d'Adevinta : la moitié du chiffre d'affaires global et le gros de ses bénéfices ! Au troisième trimestre, la société avait engrangé des revenus en progression de 6%, avec un excédent brut d'exploitation à hauteur de 3%.



Malgré l'excellente santé de Leboncoin, le propriétaire a lancé un plan de sauvegarde de l'emploi. 110 postes seront supprimés en France, sur des effectifs d'environ 1.500 personnes. À cela s'ajoutent 27 postes qui seront redéployés dans d'autres fonctions. Les emplois supprimés concerneront les fonctions administratives, car dans le même temps Adevinta a l'intention d'embaucher 150 nouveaux collaborateurs dans le commercial, le marketing et l'ingénierie technique.