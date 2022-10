112 euros par mois, c'est le coût de l'inflation pour les Français

112 euros, c'est le montant déboursé chaque mois en moyenne par les Français à cause de l'inflation. L'Insee l'a mesurée à 5,6% en septembre sur un an, et même si la hausse des prix a décéléré, il faudra attendre le deuxième trimestre de l'année prochaine pour observer une réelle décrue de l'inflation. En attendant, il faut mettre la main à la poche et payer plus cher les produits alimentaires, l'énergie ou encore le carburant.



Le sondage réalisé par Panorabanques et Poll&Roll montre que pour plus de 8 Français sur 10 (82%), ce montant est la conséquence de l'augmentation des prix des produits alimentaires constatée dans les rayons de la grande distribution. 72% des sondés pointent aussi du doigt les prix des carburants qui flambent, 63% les prix de l'énergie. Ces 112 euros pèsent lourd en comparaison des salaires moyens dans le secteur privé : 4,5% des 2.518 euros nets par mois en 2020.